Сергей Аксёнов: «Для равномерного заполнения детсадов в селах необходимо организовать подвоз дошкольников»

Как уточнил Глава республики, в одних учреждениях дошкольного образования есть свободные места, а в других необходимо их создавать.

В 18 муниципальных образованиях количество детей, зачисленных в детские сады, меньше, чем позволяет проектная мощность. Число свободных мест в этих муниципалитетах – от 400 до 1 200. В то же время в тех сельских населенных пунктах, где детей мало, строить детские сады нецелесообразно, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

По мнению Сергея Аксёнова, существует несколько путей решения данной проблемы.

Во-первых, перепрофилировать и открывать группы раннего развития для детей до 3 лет. У нас их более 40 тысяч. Во-вторых, организовать подвоз дошкольников на автобусах, в том числе в сопровождении педагогического работника, – отмечает Глава республики.

При этом обычные школьные автобусы должны быть оборудованы системой крепления детских удерживающих устройств.

Сейчас изучаем рынок выпуска автобусов специально для подвоза детей дошкольного возраста. Министерство промышленной политики Республики Крым направило соответствующий запрос в федеральное министерство, – говорит Глава Крыма.

Кроме того, возможна выплата родителям компенсации за перевозку детей. По словам Сергея Аксёнова, такая практика в республике уже имеется.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым