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Сергей Аксёнов: «До конца дня ситуация с водоснабжением Евпатории должна быть стабилизирована»
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Сергей Аксёнов: «До конца дня ситуация с водоснабжением Евпатории должна быть стабилизирована»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:33 22.05.2024

Напомним, в Евпатории подача водоснабжения была прекращена из-за порыва водовода при проведении строительных работ.  Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что до конца сегодняшнего дня ситуация с водоснабжением жителей Евпатории должна быть стабилизирована.

По информации генерального директора ГУП РК «Вода Крыма» Максима Новика, с утра 22 мая сотрудниками ГУП РК «Вода Крыма» была проведена работа по наполнению резервуаров и включению насосных станций, начата подача воды в многоквартирные дома.

При этом, как отметил Сергей Аксёнов, подвоз питьевой воды будет продолжен до стабилизации ее качества, для этого работает 27 единиц техники.

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Глава республики также сообщил, что причиной порыва водовода стали ремонтные работы, проводимые в связи со строительством новой нитки на участке магистрального трубопровода. После того, как 21 км новой нитки водовода будет заменен, проблема с отключениями воды в городе исчезнет. Работы идут по графику, срок сдачи – декабрь текущего года.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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