Сергей Аксёнов: «До конца дня ситуация с водоснабжением Евпатории должна быть стабилизирована»

По информации генерального директора ГУП РК «Вода Крыма» Максима Новика, с утра 22 мая сотрудниками ГУП РК «Вода Крыма» была проведена работа по наполнению резервуаров и включению насосных станций, начата подача воды в многоквартирные дома.

При этом, как отметил Сергей Аксёнов, подвоз питьевой воды будет продолжен до стабилизации ее качества, для этого работает 27 единиц техники.

Глава республики также сообщил, что причиной порыва водовода стали ремонтные работы, проводимые в связи со строительством новой нитки на участке магистрального трубопровода. После того, как 21 км новой нитки водовода будет заменен, проблема с отключениями воды в городе исчезнет. Работы идут по графику, срок сдачи – декабрь текущего года.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым