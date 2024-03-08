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Сергей Аксёнов: «Этот праздник согрет любовью и заботой, наполнен радостью и уважением к Женщине»
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Сергей Аксёнов: «Этот праздник согрет любовью и заботой, наполнен радостью и уважением к Женщине»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:49 08.03.2024

Этот праздник полон уважения к женщине и роли, которую она играет в жизни семьи, страны и общества, — отметил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своём поздравлении с Международным женским днем 8 марта.

Поздравляю наших дорогих женщин с самым нежным, по-настоящему весенним праздником – Международным женским днем 8 марта! Он согрет любовью и заботой, наполнен радостью и уважением к Женщине, к той великой роли, которую она играет в жизни каждого мужчины, в жизни семьи, страны и общества.

Сегодня мы стараемся порадовать наших мам и бабушек, жен, дочерей, сестер, родных и близких, поздравляем коллег и знакомых, дарим цветы и подарки. Очень и очень многое в нашем мире держится на вас, дорогие женщины, и мы, мужчины, прекрасно это понимаем. Хотя и не всегда, к сожалению, находим время и возможность проявить достаточно внимания, сказать о своих чувствах, о том, что каждая из вас прекрасна, уникальна и незаменима.

Конечно, самые искренние и теплые поздравления мы сегодня адресуем нашим женщинам, которые плечом к плечу с мужчинами встали на защиту Родины. Тем, кто спасает жизни на передовой, кто приближает Победу в тылу, кто ждет наших защитников дома, чья любовь и доброта, верность и молитва творят чудеса. Это про вас сказал поэт:

Ты прекрасная, нежная женщина,

Но бываешь сильнее мужчин.

Дорогие наши и родные! Желаю вам и вашим близким мира, здоровья и благополучия, любви и взаимопонимания! Спасибо вам за то, что вы у нас есть!

С праздником! – говорится в поздравлении Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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