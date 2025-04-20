Сергей Аксёнов: «Этот праздник воплощает в себе суть христианской веры, несет свет надежды, любви и милосердия»

От всего сердца поздравляю православных христиан и всех, кто сегодня отмечает Пасху, со светлым праздником Воскресения Христова!
Этот праздник воплощает в себе суть христианской веры, несет свет надежды, любви и милосердия, обращает нас к вечным духовным и нравственным ценностям, на которых стоит мир, к традициям предков.
По словам нашего Патриарха, Воскресение Спасителя – это не просто историческое событие, о котором узнаем из священных текстов, это краеугольный камень веры, вечная новость, источник размышления, удивления, благодарности и надежды.
В Крыму, на древней христианской земле, Благая весть о Воскресении звучит особенно торжественно. Она звучит в древних пещерных монастырях и в новых храмах, в стенах возрожденных святынь и в наших домах. Она вселяет уверенность в победе добра над злом, жизни над смертью. В том, что объединяющая нас сила веры и помощь Божия помогут нашему народу преодолеть любые испытания. Так было не раз в истории России, так будет и теперь.
С праздником, братья и сестры!
Христос Воскресе! – говорится в поздравлении Главы Крыма.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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С тегами: праздники в Крыму