Сергей Аксёнов: «Фашистам и их пособникам не удалось сломить дух симферопольцев, подорвать их веру в Победу»

«Мне пришлось освобождать много разных городов, но такой встречи я не помню нигде. Нас так встречали! День был теплый, солнечный. Народ вывалил на улицы и заполнил все тротуары». Так вспоминает день 13 апреля 1944 года один из освободителей Симферополя Николай Потапов.

А уже вечером Москва салютовала войскам 4-го Украинского фронта двадцатью артиллерийскими залпами из 224 орудий в честь освобождения столицы Крыма.

Позади остались 865 дней страха и боли, разрушения и смерти. Достаточно сказать, что по данным Чрезвычайной Государственной Комиссии, которая расследовала преступления немецко-фашистских захватчиков, население Симферополя уменьшилось за время оккупации более чем в два раза – со 150 тысяч до 67 319 человек.

Но фашистам и их пособникам не удалось сломить дух наших земляков, подорвать их веру в Победу. Партизаны и подпольщики боролись с нацистами с первых до последних дней оккупации, внесли огромный вклад в победу над врагом.

О событиях тех дней напоминает памятник-танк Т-34 с бортовым номером 201 в центре Симферополя. Он в числе первых ворвался в город в апреле сорок четвертого. А почти 70 лет спустя, в дни Крымской весны, здесь началось формирование народного ополчения Крыма. Крымчане на деле доказали, что они достойные наследники победителей.

С праздником, друзья! – говорится в поздравлении Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым