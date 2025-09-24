Прямо сейчас:
Сергей Аксёнов: «Герб и флаг нашей республики отражают богатое историческое и культурное наследие Крыма»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:15 24.09.2025

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днем Государственного герба и Государственного флага Республики Крым.

Сегодня мы отмечаем День Государственного герба и Государственного флага Республики Крым.

Наш герб и наш флаг отражают богатое историческое и культурное наследие Крыма, олицетворяют волю, патриотизм и ценности, объединяющие народы республики.

Грифон – древний символ Тавриды, ее верный охранитель, воплощение силы и мудрости. Девиз «Процветание в единстве» на гербе выражает нашу общую цель. А в цветах флага отражена давняя крымская мечта о единстве с Россией и вера в неизбежное торжество исторической справедливости.

Непреходящая ценность Государственного герба и Государственного флага проявляется в самые ответственные моменты истории. Эти символы объединяют крымчан, обеспечивая связь и преемственность поколений. Под нашим триколором мы отстояли свою свободу в дни Крымской весны и вернулись домой. И сегодня мы вместе со всей страной вносим свой вклад в общую Победу.

С праздником, земляки! Желаю каждому мира, здоровья, благополучия и новых успехов в трудах на благо Крыма и России! – говорится в поздравлении Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 9

