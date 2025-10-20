Сергей Аксёнов: «Герои России – гордость Крыма» — важный шаг в развитии системы патриотического воспитания

Проект посвящен участникам Великой Отечественной войны и, конечно, современным героям – участникам специальной военной операции. Людям, оставившим свой яркий след в борьбе за нашу великую Родину, доказавшим не словом, а делом, что они – настоящие патриоты своей страны. Именно такие люди должны служить ориентиром для подрастающего поколения, на кого юные крымчане должны равняться. Ведь нет ничего почетнее, ничего ценнее, чем служить своей Родине, – считает Глава республики.

Сергей Аксёнов выразил уверенность, что проект поможет юным крымчанам ощутить свою личную причастность к истории государства, личную ответственность за его судьбу и станет еще одним актом поддержки Президента Российской Федерации Владимира Путина и Вооруженных Сил Российской Федерации.

Кроме того, Сергей Аксёнов добавил, что проект планируется реализовать во всех школах республики.

Постоянные экспозиции планируется организовать повсеместно. Тематические стенды с именами и биографиями уроженцев и защитников Крыма расскажут школьникам о подвигах, о том, почему так важно увековечивать память о них, – отметил Глава Крыма.

С приветственным словом к ученикам и коллективу школы также обратился Герой России Илья Споняков: «Символично, что проект реализуется в наших школах – в эпицентре воспитания патриотизма в наших детях. Ребята, не забывайте, что вы – наше будущее. Будущее нашей страны. Будущее наших народов. Всегда помните, что мы, участники спецоперации, сегодня стоим на рубежах Родины именно ради вас».

Руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества Республики Крым» Ольга Дорохина также отметила важность увековечивания памяти героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции – защитников родного края.

Помимо этого, в ходе мероприятия было объявлено о решении присвоить средней общеобразовательной школе – детскому саду № 36 имя Анатолия Расницова – участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, уроженца города Симферополя, Почетного крымчанина. Внучка защитника Отечества Юлия Расницова поблагодарила руководство учреждения за неравнодушие и память о подвигах ее деда.

Затем участники спецоперации провели для школьников «Уроки мужества», а ребята передали бойцам на фронт письма с теплыми пожеланиями и словами поддержки.

В мероприятии приняли участие первый заместитель Председателя Государственного Совета РК Андрей Козырев, заместитель Председателя Совета министров РК Альберт Куршутов, министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик, другие.

СПРАВКА. Проект «Герои России – гордость Крыма» реализуется Министерством внутренней политики, информации и связи РК совместно с Министерством образования, науки и молодежи РК, АНО «Комитет семей воинов Отечества Республики Крым» и ветеранскими организациями. До конца октября 2025 года во всех школах будут размещены стенды с именами и биографиями Героев России и Советского Союза, чей жизненный путь связан с Крымом. Рядом с фотографией каждого героя будет размещен QR-код, отсканировав который, учащиеся смогут перейти на интернет-страницу с расширенной биографией воинов. Проект также включает регулярные встречи школьников с Героями России и потомками участников ВОВ.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым