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Сергей Аксёнов - Глава Оргкомитета по подготовке и проведению празднования в РК 80-й годовщины Победы в ВОВ 1941–1945 гг.
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым.

Сергей Аксёнов — Глава Оргкомитета по подготовке и проведению празднования в РК 80-й годовщины Победы в ВОВ 1941–1945 гг.

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:10 05.02.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов возглавил Организационный комитет по подготовке и проведению празднования в Республике Крым 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Соответствующее распоряжение размещено на Портале Правительства РК.

Заместителем председателя Организационного комитета стал Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк. В состав комитета также вошли члены правительства, руководители различных ведомств.

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Документ: https://rk.gov.ru/documents/e8e8958f-36b9-4937-89a4-ecf15d8aeee4

СПРАВКА. В России 2025 год объявлен Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Годом защитника Отечества.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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