Сергей Аксёнов — Глава Оргкомитета по подготовке и проведению празднования в РК 80-й годовщины Победы в ВОВ 1941–1945 гг.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов возглавил Организационный комитет по подготовке и проведению празднования в Республике Крым 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Соответствующее распоряжение размещено на Портале Правительства РК.
Заместителем председателя Организационного комитета стал Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк. В состав комитета также вошли члены правительства, руководители различных ведомств.
Документ: https://rk.gov.ru/documents/e8e8958f-36b9-4937-89a4-ecf15d8aeee4
СПРАВКА. В России 2025 год объявлен Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Годом защитника Отечества.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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С тегами: праздники в Крыму