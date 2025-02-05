Сергей Аксёнов — Глава Оргкомитета по подготовке и проведению празднования в РК 80-й годовщины Победы в ВОВ 1941–1945 гг.

Заместителем председателя Организационного комитета стал Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк. В состав комитета также вошли члены правительства, руководители различных ведомств.

Документ: https://rk.gov.ru/documents/e8e8958f-36b9-4937-89a4-ecf15d8aeee4

СПРАВКА. В России 2025 год объявлен Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Годом защитника Отечества.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым