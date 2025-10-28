Сергей Аксёнов: «Информация о ремонтных работах на теплосетях публикуется на сайте «Крымтеплокоммунэнерго»

Вся информация о возникших авариях на тепловых сетях и проводимых работах по их устранению оперативно публикуется на официальном сайте ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго». Об этом сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Сергей Аксёнов распорядился дополнительно предоставлять гражданам данные о регистрации заявки, выезде ремонтной бригады и планируемом времени ликвидации аварии.
Для удобства граждан помимо сайта предприятия сведения будут дублироваться на информационных ресурсах администрации муниципального образования, управляющей организации и для председателя многоквартирного дома, в котором отсутствует тепло, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.
По словам Сергея Аксёнова, со стартом отопительного сезона в республике возникло несколько нештатных ситуаций, в частности, в Симферополе, Керчи и Саках.
Наибольшее количество жалоб поступает от симферопольцев. В связи с авариями на данный момент в столице без отопления остаются 18 домов, еще по четыре МКД в Керчи и Саках. Все вопросы необходимо решить в кратчайшие сроки, – поручил Глава республики.
Так, Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк сообщил, что в городе Саки без отопления на текущее время остаются три пятиэтажных и один двухэтажный многоквартирный дом. Восстановительные работы планируется закончить в два этапа к утру 29 октября.
Как проинформировал генеральный директор ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» Дмитрий Прилипко, аварии на керченских теплосетях уже устранены, в настоящее время проводится регулировка систем, после чего отопление вернется в дома жителей города-героя. Также организованы и уже ведутся совместно со специалистами управляющих организаций ремонтно-восстановительные работы в Симферополе. Ожидается, что проблема также будет устранена в короткие сроки.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
