Сергей Аксёнов: «Книга «Ты не один» посвящена участникам СВО, в трудный час вставшим на защиту Отечества»

Глава Республики Крым сообщил о том, что в День Героев Отечества в городе Симферополе в свет вышла книга «Ты не один», посвященная участникам специальной военной операции. Как уточнил Сергей Аксёнов, в основу книги легли материалы, опубликованные на страницах «Крымской газеты».
Эти материалы посвящены нашим героям – кадровым военным, добровольцам, мобилизованным. Тем, кто в трудный для Отечества час встал на защиту нашей страны, наших людей, правды и справедливости, – отметил Глава Крыма.
По мнению Сергея Аксёнова, книга «Ты не один» – очень важное, нужное и востребованное издание. «С одной стороны, это живая история, основанная на свидетельствах непосредственных участников событий, а с другой – портреты и судьбы людей, которые творят эту историю», – считает Глава республики.
Сергей Аксёнов поблагодарил авторов книги – журналистов «Крымской газеты» Бориса Седенко и Елену Сахарову – за труд, который заслуживает глубокого уважения и самой высокой оценки.
Книга издана при поддержке Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: люди в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: люди в Крыму