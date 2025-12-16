Сергей Аксёнов: «Книга «Ты не один» посвящена участникам СВО, в трудный час вставшим на защиту Отечества»

Эти материалы посвящены нашим героям – кадровым военным, добровольцам, мобилизованным. Тем, кто в трудный для Отечества час встал на защиту нашей страны, наших людей, правды и справедливости, – отметил Глава Крыма.

По мнению Сергея Аксёнова, книга «Ты не один» – очень важное, нужное и востребованное издание. «С одной стороны, это живая история, основанная на свидетельствах непосредственных участников событий, а с другой – портреты и судьбы людей, которые творят эту историю», – считает Глава республики.

Сергей Аксёнов поблагодарил авторов книги – журналистов «Крымской газеты» Бориса Седенко и Елену Сахарову – за труд, который заслуживает глубокого уважения и самой высокой оценки.

Книга издана при поддержке Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым.

