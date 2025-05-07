Сергей Аксёнов: «Конкурс «Мы – наследники Победы!» позволяет детям приобщиться к великому прошлому нашей страны»

В фойе Государственного академического музыкального театра Республики Крым оркестр войсковой части 6914 национальной гвардии Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю встречал гостей песнями военных лет.

Приветствуя участников и зрителей гала-концерта, Сергей Аксёнов подчеркнул неизменную значимость мероприятий, подобных конкурсу «Мы – наследники Победы!». По мнению Главы республики, конкурсанты получают невероятный заряд эмоций, рассказывая о своих родных и близких, об их ратных и трудовых подвигах. А еще у ребят есть возможность подарить частицу своей души защитникам Родины, выполняющим свой воинский долг сегодня.

Это важный культурный и патриотический проект, который дает каждому конкурсанту возможность для самореализации и творчества. Но самое главное – он позволяет детям приобщиться к великому прошлому нашей страны, к ее истории, к ратным подвигам дедов и прадедов. Сейчас слова о связи времен и поколений имеют особый смысл. Уже совсем скоро мы отметим 80-летие Великой Победы. Мы знаем, какой дорогой ценой досталась Победа. Знаем, что наш солдат на полях сражений решал судьбу страны и всего мира. Наш народ выстоял в этой тяжелой борьбе и разгромил врага. Сейчас наши воины снова сражаются за будущее. Они проявляют мужество и героизм, достойные великих предков, – отметил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов выразил отдельную признательность участникам из исторических регионов.

Хочется еще раз сказать слова поддержки и восхищения ребятам-конкурсантам и их педагогам из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Вы переносите тяготы наравне с военнослужащими. Ваши стойкость и гражданская позиция вызывают только уважение. Сегодня вы находитесь на острие Русского мира. Всегда помните, что вместе мы обязательно выстоим в любых условиях, все преодолеем и будем двигаться только вперед. Да здравствует Россия! – сказал Глава республики.

В заключение Сергей Аксёнов поблагодарил организаторов и всех причастных к проведению мероприятия, а также поздравил присутствующих с наступающим праздником – Днем Победы.

За добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, значительный вклад в культурно-образовательное развитие Республики Крым Сергей Аксёнов вручил заслуженные награды: Благодарности Главы Республики Крым, Отличительный знак «Часы от Главы Республики Крым».

В свою очередь, Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов акцентировал, что конкурс «Мы – наследники Победы!» стал замечательной формой патриотического воспитания молодежи.

Поражает, с какой проникновенностью дети все это делают, с каким невероятным творческим подъемом. Это часть той работы, которую мы ведем в Крыму по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию, по сохранению памяти о наших великих предках, и она дает результаты, – сказал Председатель Государственного Совета РК.

От имени организаторов к гостям гала-концерта также обратилась председатель наблюдательного совета Межрегиональной общественной организации «Русское Единство», председатель организационного комитета творческого конкурса «Мы – наследники Победы!» Елена Аксёнова.

Среди прочего, в ходе концерта почтили память военных корреспондентов, погибших на фронте.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская, министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик, представители духовенства и общественности, другие.

СПРАВКА. Ежегодный творческий конкурс «Мы – наследники Победы!» проводится Межрегиональной общественной организацией «Русское Единство» при содействии Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, Министерства культуры Республики Крым и Государственного комитета молодежной политики Республики Крым. Цель мероприятия – сформировать и развить чувство патриотизма у подрастающего поколения через уважение к историческому прошлому своего Отечества посредством музыкально-художественной реализации. В 2025 году в конкурсе приняли участие учащиеся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций Республики Крым, города Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Ежегодно в мероприятии принимают участие более 10 тыс. человек.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым