Сергей Аксёнов: «Крымавтодор» является ведущим государственным предприятием дорожной отрасли РК

Сергей Аксёнов отметил, что сегодня предприятие содержит порядка 6 тыс. километров автомобильных дорог в республике.

Со временем это число возрастет до 13 тыс. км из общего числа крымских дорог в 15 тыс. км. Одна из основных задач «Крымавтодора» – стать единственной организацией со своей собственной техникой и штатом специалистов, которая в полном объеме будет отвечать за содержание и ремонт улично-дорожной сети в Крыму. Главная цель – сделать крымские дороги лучшими в России, – подчеркнул Глава республики.

Дополнительно Сергей Аксёнов перечислил ряд проектов, которые в настоящее время реализуются в дорожной отрасли Крыма, включая строительство и реконструкцию трассы Симферополь – Ялта.

Ведутся масштабные работы по замене основания дороги, укреплению подпорных стенок с учетом оползневой специфики Южного берега. Планируется все закончить в 2026 году. Отмечу также, что строительство крупных дорожных объектов в республике сегодня осуществляется в соответствии с установленными графиками, – добавил Глава Крыма.

За добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство Сергей Аксёнов вручил сотрудникам «Крымавтодора» заслуженные награды – Почетные грамоты Главы Республики Крым и Благодарности Главы Республики Крым.

В свою очередь, директор ГУП РК «Крымавтодор» Максим Демин перечислил текущие и запланированные предприятием работы.

Мы переобучили сотрудников, переоснастили технику – готовы к выполнению самых масштабных работ. Вместе с тем не забываем о профилировании и грейдировании, ямочном ремонте и других вопросах. Предприятие прилагает максимум усилий, чтобы жители и гости республики получали удовольствие от езды по нашим дорогам, – сказал руководитель «Крымавтодора».

СПРАВКА. ГУП РК «Крымавтодор» обслуживает порядка 6 108 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Выполняются работы и по содержанию дорог местного значения: в 2024 году восстановлены профили и устранены ямы на более чем 3 700 км муниципальных дорог с гравийным и щебеночным покрытием, аналогичные работы запланированы на 2025 год на 4 100 км. Также за прошедший год «Крымавтодор» отремонтировал более 50 км автомобильных дорог республики, 5 объектов введено в эксплуатацию. План ремонта на текущий год – более 100 км.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым