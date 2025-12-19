Сергей Аксёнов: «Крымчане хотят жить в мире и согласии, а возможно это только с Россией»

Рад приветствовать всех на крымской земле. Позвольте от имени жителей республики выразить вам признательность за этот визит, за то, что нашли время задать вопросы и дать объективную оценку уровню развитию региона после воссоединения с Россией в 2014 году. Вы сможете увидеть все своими глазами, прогуляться, обратиться к любому прохожему. Гарантирую, что подавляющее большинство опрошенных крымчан скажут, что довольны, что они были счастливы вернуться домой и рады идти по жизни вместе с Россией, – цитирует пресс-служба Главу республики.

Отвечая на вопрос американского журналиста, Сергей Аксёнов подчеркнул, что импульс развитию Крыма придал именно референдум 2014 года за воссоединение с исторической Родиной.

Наше движение в будущее началось почти 12 лет назад, после того как Президент Владимир Владимирович Путин принял решение о возвращении Крыма, а крымчане поддержали этот курс. На самом деле это была наша всеобщая мечта, которую мы берегли и к которой стремились со времен распада СССР. Сегодня мы строим свое будущее вместе с великой Родиной под руководством нашего Лидера, которому очень благодарны за все принятые решения, – отметил Глава Крыма.

Комментируя вопрос журналиста из Италии, Сергей Аксёнов добавил, что за пошедшие годы Крым адаптировался и практически привык жить в условиях международных санкций и рестрикций.

Мы не живем в изоляции. Мы действительно развиваемся. Зайдите в любой магазин, пройдитесь по любой улице и посмотрите, отражаются ли санкции стран Запада на нас? Уверен, вы убедитесь в обратном. Конечно, наступление справедливого мира и признание международным сообществом Крыма частью России открыло бы нам дополнительные возможности, но для нас это не критично само по себе. Мы спокойно живем и в текущих условиях. В любом случае, Президент трудится исключительно в национальных интересах нашей большой страны, в том числе Крыма. Решения, которые принимает Владимир Владимирович Путин, всегда справедливы и основываются на интересах государства. Так будет и впредь, – выразил уверенность Глава республики.

Журналиста из Пакистана заинтересовала тема развития зарубежного бизнеса в республике. Сергей Аксёнов напомнил, что всех иностранных инвесторов и предпринимателей сопровождает Министерство иностранных дел Российской Федерации.

Мы открыты для взаимовыгодного сотрудничества. Органы власти республики всегда находятся на прямой связи со всеми заинтересованными сторонами, бюрократические вопросы решаются оперативно. Мы всегда готовы изучить предложения и создать требующиеся условия в зависимости от целей предпринимателей, – заверил Глава Крыма.

По словам Сергея Аксёнова, Крым очень многообразен, здесь развивается много различных направлений, включая сферы строительства, сельского хозяйства, промышленности, туризма. Одно из новых направлений – IT. В настоящее время стоит вопрос подготовки кадров и, как результат, профессиональный подход к реализации проектов.

Сергей Аксёнов акцентировал:

Мы строим будущее своими руками. Конечно, нам помогает федеральный центр. Отношение к Крыму остается уважительным и на уровне чиновников, и на уровне простых граждан. Крымчане хотят жить в своем доме, в мире и согласии, развиваться и быть уверенными в завтрашнем дне. Все это возможно только с Россией. И только с Россией у нас есть будущее.

В мероприятии приняли участие главный советник Департамента информации и печати МИД России Сергей Куликов, помощник Постоянного Представителя Республики Крым при Президенте Российской Федерации Наталья Погодина, другие.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым