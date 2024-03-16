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Сергей Аксёнов: крымчане сделали выбор, который изменил судьбу , России и мира
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Сергей Аксёнов: крымчане сделали выбор, который изменил судьбу Крыма, России и мира

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:04 16.03.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов отмечает: Общекрымский референдум 2014 года стал уникальным историческим событием.

Десять лет назад крымчане сделали выбор, который изменил судьбу каждого из нас, судьбу Крыма, России и мира.

Референдум 2014 года стал уникальным историческим событием. Это был удар по планам тех сил, которые пытались загнать нас в оруэлловскую антиутопию, где рабство называется свободой, а война – миром.

Крым доказал, что народ, объединенный общей мечтой, может победить власть силы, денег, политтехнологий и самостоятельно определить свою судьбу. Не агрессивное меньшинство с промытыми мозгами, как майданутая толпа, а именно народ.

Крымская мечта о воссоединении с Россией исполнилась благодаря решениям нашего Президента. В них выражена воля многих миллионов людей. Не только крымчан, но и большинства жителей нашей страны. Это и есть образец истинной демократии.

Этим путем вслед за нами вернулись домой братья и сестры из ДНР и ЛНР, Херсонщины и Запорожской области. И сегодня наши воины на полях СВО защищают наш выбор и нашу свободу, правду и жизнь.

Победа будет за нами! – говорится в комментарии Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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