Десять лет назад крымчане сделали выбор, который изменил судьбу каждого из нас, судьбу Крыма, России и мира.

Референдум 2014 года стал уникальным историческим событием. Это был удар по планам тех сил, которые пытались загнать нас в оруэлловскую антиутопию, где рабство называется свободой, а война – миром.

Крым доказал, что народ, объединенный общей мечтой, может победить власть силы, денег, политтехнологий и самостоятельно определить свою судьбу. Не агрессивное меньшинство с промытыми мозгами, как майданутая толпа, а именно народ.

Крымская мечта о воссоединении с Россией исполнилась благодаря решениям нашего Президента. В них выражена воля многих миллионов людей. Не только крымчан, но и большинства жителей нашей страны. Это и есть образец истинной демократии.

Этим путем вслед за нами вернулись домой братья и сестры из ДНР и ЛНР, Херсонщины и Запорожской области. И сегодня наши воины на полях СВО защищают наш выбор и нашу свободу, правду и жизнь.

Победа будет за нами! – говорится в комментарии Главы Крыма.