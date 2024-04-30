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Сергей Аксёнов: «ская пожарная охрана — эффективная, хорошо оснащенная структура»
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Сергей Аксёнов: «Крымская пожарная охрана — эффективная, хорошо оснащенная структура»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:12 30.04.2024

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днем пожарной охраны России.

Сегодня профессиональный праздник с богатой историей: 375 лет назад, 30 апреля 1649 года, царь Алексей Михайлович издал «Наказ о градском благочинии», положив тем самым начало организации пожарной охраны в нашей стране.

Профессия огнеборца – одна из самых благородных, но и самых сложных и опасных. Она требует как высокого профессионализма, так и личного мужества и решительности, самоотверженности и готовности всегда прийти на помощь людям, попавшим в беду.

Все это присуще крымским пожарным, которые достойно выполняют свой долг. Наша пожарная охрана – современная, эффективная, хорошо оснащенная структура, способная справиться с самыми сложными задачами. Наши огнеборцы каждый год спасают человеческие жизни, имущество на многие миллионы рублей, ликвидируют сотни пожаров.

Поздравляю сотрудников и ветеранов пожарной охраны с праздником, желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов! – говорится в поздравлении Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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