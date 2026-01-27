Прямо сейчас:
источник иллюстрации: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Сергей Аксёнов: «Ленинградцы отстояли родной город своим героическим трудом и стальной выдержкой»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:48 27.01.2026

Комментарий Главы Республики Крым Сергея Аксёнова в связи с Днем полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от фашистской блокады во время Великой Отечественной войны.

Сегодня День полного освобождения города Ленинграда от фашистской блокады. Это одно из ключевых событий Великой Отечественной войны. День воинской славы России.

«Граждане Ленинграда! Мужественные и стойкие ленинградцы! Вместе с войсками Ленинградского фронта вы отстояли наш родной город. Своим героическим трудом и стальной выдержкой, преодолевая все трудности и мучения блокады, вы ковали оружие победы над врагом, отдавая для победы все свои силы».

Это слова из приказа генерала армии, будущего маршала Советского Союза Леонида Александровича Говорова войскам Ленинградского фронта от 27 января 1944 года.

Согласно планам гитлеровцев, Северная столица должна была навсегда исчезнуть с лица земли. Блокада Ленинграда стала актом геноцида, военным преступлением и преступлением против человечности – именно так в 2022 году квалифицировал действия нацистов и их союзников городской суд Санкт-Петербурга. Жертвами геноцида, по оценке прокуратуры города, стали не менее 1 миллиона 93 тысяч человек.

Вечная слава героям, отстоявшим Ленинград, низкий поклон ветеранам и блокадникам! Вечная память погибшим мученикам! Вечный позор преступникам и палачам! И неминуемое возмездие их современным последышам, – говорится в комментарии Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

