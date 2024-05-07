Сергей Аксёнов: «Люди жалуются на некачественное оказание медпомощи, хамство и невнимательность врачей»

Только за последние три месяца поступило более 450 обращений. Люди жалуются на некачественное оказание медпомощи, хамское отношение и невнимательность врачей по отношению к больным. Эта проблема требует немедленного решения. Вместе с главными врачами будем раз в неделю разбирать все обращения. Ситуацию беру на личный контроль, – подчеркнул Глава Крыма.
Так, Сергей Аксёнов перечислил ряд учреждений здравоохранения, в адрес которых фиксируется наибольшее количество жалоб: ГБУЗ РК «Симферопольская центральная районная клиническая больница», ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко», ГБУЗ РК «Джанкойская центральная районная больница», ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница», ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница».
Глава республики акцентировал важность личного участия руководства медицинских организаций в решении возникающих у граждан проблем.
Повторных обращений по одним и тем же вопросам появляться вообще не должно, на каждое из них должна быть дана соответствующая реакция. Отмечу, что, как всегда, большинство проблем носит исключительно субъективный характер и касается не вполне грамотной организации работы в том или ином учреждении, – сказал Глава Крыма.
Кроме того, на мероприятии был поднят вопрос обеспечения крымчан льготными лекарственными препаратами. Как сообщил министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский, в настоящее время в республике отмечается положительная динамика в этой ситуации.
В усиленном режиме ведется работа на приемочном контроле поступающих лекарств и их развозе, на складе и по логистике. Точечно возникают случаи нехватки какого-либо редкого препарата, но в целом ситуация по Крыму выравнивается. На сегодняшний день в республику завезено более 130 наименований лекарственных препаратов, – проинформировал министр здравоохранения.
Константин Скорупский также добавил, что совместно с ГУП РК «Крым-Фармация» прорабатывается вопрос оперативной доставки лекарств в аптечные пункты.
Сергей Аксёнов напомнил, что Министерство здравоохранения РК должно снять с повестки дня проблему, связанную с несвоевременным обеспечением крымчан льготными лекарствами (в первую очередь инсулином и препаратами для онкобольных), до 15 мая.
Помимо этого, Глава Крыма поставил задачу в течение двух недель сформировать предложения по дальнейшей модернизации медучреждений для включения в новый национальный проект «Семья».
Как пояснила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская, в новый нацпроект, который в настоящее время разрабатывается Правительством Российской Федерации, помимо прочего, войдут мероприятия по модернизации детских поликлиник и больниц, перинатальных центров, женских консультаций, приемных покоев.
У нас уже есть перечень таких организаций по городам и районам Крыма. Необходимо начинать готовить проектно-сметную документацию, чтобы мы успели включить в этот национальный проект все объекты, – сказала вице-премьер, отметив, что остальные медицинские организации первичного звена здравоохранения также не останутся без внимания.
Дополнительно Сергей Аксёнов поручил подготовить итоговые предложения по капитальному ремонту медучреждений, их обеспечению необходимой техникой и другим вопросам.
Мы должны понимать, каким учреждениям требуется федеральная помощь, чтобы обращаться к Правительству России с конкретными предложениями. Всю документацию нужно подготовить в кратчайшие сроки, – заключил Глава республики.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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