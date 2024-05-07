Сергей Аксёнов: «Люди жалуются на некачественное оказание медпомощи, хамство и невнимательность врачей»

Кроме того, на мероприятии был поднят вопрос обеспечения крымчан льготными лекарственными препаратами. Как сообщил министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский, в настоящее время в республике отмечается положительная динамика в этой ситуации.

В усиленном режиме ведется работа на приемочном контроле поступающих лекарств и их развозе, на складе и по логистике. Точечно возникают случаи нехватки какого-либо редкого препарата, но в целом ситуация по Крыму выравнивается. На сегодняшний день в республику завезено более 130 наименований лекарственных препаратов, – проинформировал министр здравоохранения.

Константин Скорупский также добавил, что совместно с ГУП РК «Крым-Фармация» прорабатывается вопрос оперативной доставки лекарств в аптечные пункты.

Сергей Аксёнов напомнил, что Министерство здравоохранения РК должно снять с повестки дня проблему, связанную с несвоевременным обеспечением крымчан льготными лекарствами (в первую очередь инсулином и препаратами для онкобольных), до 15 мая.

Помимо этого, Глава Крыма поставил задачу в течение двух недель сформировать предложения по дальнейшей модернизации медучреждений для включения в новый национальный проект «Семья».

Как пояснила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская, в новый нацпроект, который в настоящее время разрабатывается Правительством Российской Федерации, помимо прочего, войдут мероприятия по модернизации детских поликлиник и больниц, перинатальных центров, женских консультаций, приемных покоев.

У нас уже есть перечень таких организаций по городам и районам Крыма. Необходимо начинать готовить проектно-сметную документацию, чтобы мы успели включить в этот национальный проект все объекты, – сказала вице-премьер, отметив, что остальные медицинские организации первичного звена здравоохранения также не останутся без внимания.

Дополнительно Сергей Аксёнов поручил подготовить итоговые предложения по капитальному ремонту медучреждений, их обеспечению необходимой техникой и другим вопросам.

Мы должны понимать, каким учреждениям требуется федеральная помощь, чтобы обращаться к Правительству России с конкретными предложениями. Всю документацию нужно подготовить в кратчайшие сроки, – заключил Глава республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым