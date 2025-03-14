Сергей Аксёнов: «Межконфессиональный и межнациональный мир – наше главное достижение»

Достижения Республики Крым за 11 лет в самых разных сферах – это наша общая заслуга, результат взаимного доверия и совместного труда. А то, что мы сохраняем уважение друг к другу, к традициям, культуре и обычаям всех народов, проживающих в Крыму, – наше самое главное достижение. Возникающие трудности лишь закаляют нас, помогают расти над собой. Давайте беречь и преумножать это и впредь. В этом залог нашего успеха, развития нашего родного Крыма и всей России, – сказал Глава республики.

Слова признательности Сергей Аксёнов выразил Духовному управлению мусульман Крыма и Севастополя и лично Муфтию мусульман Крыма хаджи Эмирали Аблаеву, политическим деятелям и общественникам за вклад в сохранение традиционных ценностей, укрепление единства крымчан.

Спасибо за то, что вы своим примером показываете молодежи, как нужно жить, учиться, работать, любить свою страну. Спасибо за поддержку, которую вы оказываете нашим воинам. Отдельная благодарность присутствующим здесь сегодня участникам специальной операции – за позицию, мужество, за то, что не остаетесь в стороне, – добавил Глава Крыма.

В свою очередь, Муфтий хаджи Эмирали Аблаев поблагодарил Сергея Аксёнова за организацию ифтара в священный месяц Рамадан.

Надеюсь, что мы будем продолжать эту традицию еще долгие и долгие годы. Замечательно, что сегодня здесь встретились наши друзья – представители разных религий. Это очень ценно. Огромное достижение, которое невозможно переоценить. И достичь этого мы смогли благодаря Главе Республики Крым Сергею Валерьевичу Аксёнову. Именно под его руководством обеспечивается межнациональное и межконфессиональное согласие в республике, – подчеркивает Муфтий мусульман Крыма.

В вечерней трапезе разговения приняли участие министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Альберт Куршутов, участники специальной военной операции, представители общественных организаций, другие.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым