Сергей Аксёнов: «Мы готовы принять семьи, пострадавшие в результате боевых действий, на реабилитацию»

Кроме того, заместитель Председателя Государственной Думы отметила успешную реализацию в Крыму мероприятий, направленных на поддержку семей с детьми, что становится наиболее актуальным в рамках объявленного Президентом Года семьи в России.

В свою очередь, Сергей Аксёнов заверил Анну Кузнецову, что органы власти Крыма будут и впредь оказывать необходимое содействие в решении социальных и гуманитарных задач.

В Год семьи особенно важно поддержать тех, кто пострадал в результате боевых действий, и мы готовы принять эти семьи на реабилитацию, – сказал Глава республики.

В заключение Анна Кузнецова поздравила Сергея Аксёнова с 10-й годовщиной Крымской весны, отметив разительные перемены, произошедшие в республике за эти годы.

В мероприятии также приняла участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым