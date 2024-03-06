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Сергей Аксёнов: «Мы готовы принять семьи, пострадавшие в результате боевых действий, на реабилитацию»
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Сергей Аксёнов: «Мы готовы принять семьи, пострадавшие в результате боевых действий, на реабилитацию»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:26 06.03.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провел рабочую встречу с заместителем Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сопредседателем Парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима Анной Кузнецовой.

В ходе встречи обсуждались вопросы социально-гуманитарной сферы, в том числе детали организации оздоровления и отдыха детей из новых регионов России на территории республики.

По словам Анны Кузнецовой, Крым обладает большим рекреационным потенциалом. Местные санатории обеспечены специалистами и оборудованием, а также адаптивной средой для комфортного лечения детей с инвалидностью.

В республике проходят оздоровление дети и подростки, которые пострадали от действий киевского режима и ВСУ. Анна Кузнецова сообщила, что летом планируется привезти на отдых еще одну группу ребят.

Кроме того, заместитель Председателя Государственной Думы отметила успешную реализацию в Крыму мероприятий, направленных на поддержку семей с детьми, что становится наиболее актуальным в рамках объявленного Президентом Года семьи в России.

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В свою очередь, Сергей Аксёнов заверил Анну Кузнецову, что органы власти Крыма будут и впредь оказывать необходимое содействие в решении социальных и гуманитарных задач.

В Год семьи особенно важно поддержать тех, кто пострадал в результате боевых действий, и мы готовы принять эти семьи на реабилитацию, – сказал Глава республики.

В заключение Анна Кузнецова поздравила Сергея Аксёнова с 10-й годовщиной Крымской весны, отметив разительные перемены, произошедшие в республике за эти годы.

В мероприятии также приняла участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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