Сергей Аксёнов: «На сегодня суммарный объем наполнения водохранилищ Крыма составляет порядка 150 млн куб. метров»

Наполняемость питьевых водохранилищ естественного стока в частности составляет около 108 млн куб. метров, наливных водохранилищ Восточного Крыма – 19 млн куб. метров. Указанных объемов достаточно для обеспечения водоснабжения населения и объектов экономики республики в среднем на протяжении 320–340 суток без учета будущего притока воды, – сообщил Глава Крыма.

Прошедшие осадки улучшили ситуацию с водоснабжением Алушты, где период гарантированного обеспечения водой составляет 156 суток. Для населенных пунктов Восточного Крыма аналогичный период составляет около 194 суток. Здесь потребителям с начала года уже подано 8,8 млн куб. метров воды.

Сергей Аксёнов напомнил, что в масштабах региона идет комплексная работа по решению проблемы вододефицита. «Продолжается строительство тракта водоподачи от Нежинского, Новогригорьевского и Просторненского подземных водозаборов до Феодосии и Керчи. Ввод тракта в эксплуатацию позволит обеспечить качественной питьевой водой жителей Феодосии, Судака, Керчи и Ленинского района, – отметил Глава республики.

Кроме того, для полного удовлетворения потребностей в водных ресурсах восточной части республики в 2026 году планируется подать воду в наливные водохранилища системы Северо-Крымского канала в объеме не менее 45 млн куб. метров.

Вместе с тем с целью снижения вододефицита на Южном берегу Крыма в рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие» будут построены Мартовское и Солнечногорское водохранилища. Сейчас на объектах выполняются проектно-изыскательские работы.

Сергей Аксёнов резюмировал: «Обеспечение Крыма качественной питьевой водой – ключевой приоритет Правительства республики. Все задачи в этой области будут решены».

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым