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Сергей Аксёнов нагрянул в Керчь — осмотрел строительство спортивного ледового катка

Сергей Аксёнов нагрянул в Керчь — осмотрел строительство спортивного ледового катка

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 9:39 18.05.2024

Проект спортивного ледового катка в Керчи реализуется благодаря инициативе руководителя Спортивной школы зимних видов спорта «Наследие» заслуженного мастера спорта России Ильи Авербуха. Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца 2024 года.

Илья Изяславич стал практически драйвером по развитию зимних видов спорта в Крыму. Благодаря совместной работе с органами власти республики у наших детей есть возможность не просто заниматься спортом, но и становиться чемпионами. Спасибо за это педагогам и тренерам! – цитирует пресс-служба Главу Крыма Сергея Аксёнова.

На новом катке смогут тренироваться порядка 500 детей за счет бюджета.

В свою очередь, Илья Авербух сообщил, что юные крымские хоккеисты уже достигают успехов, занимают призовые места.

Сейчас ребята находятся в Москве на финале всероссийских соревнований «Золотая шайба», они в элите детской хоккейной лиги. Это огромный успех, достигнутый всего за 4 года нашей совместной работы, – поделился руководитель школы «Наследие». – Каток в Керчи станет третьим в сети школы в Крыму. Его отличие будет в том, что здесь появится трибуна для зрителей. Также мы предусмотрели дорожку для занятий керлингом.

Кроме того, Илья Авербух напомнил, что строительство ведется за счет частных инвестиций.

В стройку не вкладываются средства регионального или федерального бюджета. По готовности объекта мы начинаем набирать детей, и вот уже заниматься они начинают благодаря региону, их обучение субсидируется, – объяснил руководитель школы «Наследие».

Дополнительно Сергей Аксёнов проинформировал, что модульный плавательный бассейн, о котором сообщалось ранее, планируется построить до конца 2025 года.

Несмотря на то, что конструкция планируется модульная, чаша бассейна будет профессиональной. В итоге получится полноценный спортивный комплекс, – сказал Глава республики.

Как рассказала министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова, объект расположится на площади около 1 га рядом с ледовым катком. Земельный участок уже сформирован.

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Сергей Аксёнов нагрянул в Керчь - осмотрел строительство спортивного ледового катка Сергей Аксёнов нагрянул в Керчь - осмотрел строительство спортивного ледового катка Сергей Аксёнов нагрянул в Керчь - осмотрел строительство спортивного ледового катка

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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