Сергей Аксёнов: «Народное ополчение Крыма стоит на защите страны и родного края, приближает общую Победу»

Тысячи крымчан на деле доказали готовность отстаивать свою свободу и свое право быть вместе с любимой Родиной – Россией. Мужество, стойкость и выдержка наших земляков в те тревожные февральские дни достойны глубокого уважения.

Эти качества ярко проявляются и сегодня. Ополченцы снова стоят на защите страны и родного края, приближают нашу Победу. Они участвуют в СВО, помогают фронту, многие вступили в ряды добровольческого отряда «Барс-Крым».

Спасибо всем за патриотизм, самоотверженность и готовность в любой момент встать на защиту Родины! – говорится в комментарии Главы Крыма.