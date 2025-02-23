Сергей Аксёнов: «Народное ополчение Крыма стоит на защите страны и родного края, приближает общую Победу»

В Крыму сегодня двойной праздник. Символично, что именно в День защитника Отечества в 2014 году было создано Народное ополчение Крыма.
Тысячи крымчан на деле доказали готовность отстаивать свою свободу и свое право быть вместе с любимой Родиной – Россией. Мужество, стойкость и выдержка наших земляков в те тревожные февральские дни достойны глубокого уважения.
Эти качества ярко проявляются и сегодня. Ополченцы снова стоят на защите страны и родного края, приближают нашу Победу. Они участвуют в СВО, помогают фронту, многие вступили в ряды добровольческого отряда «Барс-Крым».
Спасибо всем за патриотизм, самоотверженность и готовность в любой момент встать на защиту Родины! – говорится в комментарии Главы Крыма.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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С тегами: праздники в Крыму