Сергей Аксёнов: «Наши спортсмены защитили престиж крымской школы бокса на первенстве Европы среди юниоров»

Соревнования проходили в городе Ереване с 1 по 10 ноября. Члены спортивной сборной команды России крымчане Кирилл Лукьянов и Руслан Шихмамбетов завоевали золото среди юниоров 17–18 лет, а Юрий Аветян – среди юниоров 19–22 лет.

По мнению Сергея Аксёнова, боксеры на самом высоком уровне защитили престиж крымского спорта.

Ребята – практически бренд крымской школы бокса. На прошедших соревнованиях проявили свои лучшие черты характера, силу духа и волю к победе, продемонстрировали настоящее мастерство. Конечно, это стало возможным не без участия замечательных тренеров, которые вкладывают душу в свою работу, не без поддержки родителей, отдающих себя воспитанию детей. Со своей стороны, Правительство республики продолжит поддерживать спортсменов, создавать все необходимые условия для развития спорта в Крыму, – сказал Глава республики.

За значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в Республике Крым, высокое профессиональное мастерство и другие особые заслуги перед Республикой Крым Сергей Аксёнов вручил спортсменам и тренерам Исляму Нафееву и Вилену Сейтосманову Почетные грамоты Главы Республики Крым.

В свою очередь, первый заместитель президента Федерации бокса Республики Крым, генеральный директор ГБУ РК «Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Крым» мастер спорта СССР, заслуженный тренер по боксу Александр Шпирный отметил символизм участия крымчан в турнире в дни празднования в России Дня народного единства.

К празднику ребята преподнесли настоящий подарок всему Крыму. Руслан Шихмамбетов – крымский татарин, Кирилл Лукьянов – русский, Юрий Аветян – армянин. В нашем многонациональном единстве мы непобедимы. Уверен, что это единство приведет нас к новым победам, – сказал первый заместитель президента Федерации бокса РК.

От имени боксеров-чемпионов с благодарственным словом за поддержку и содействие также выступил Юрий Аветян.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым