Сергей Аксёнов: «Нужно упрощать жизнь крымчанам, а не искусственно усложнять ее»

Очевидно, что главы администраций должны у себя на местах регулярно подводить промежуточные итоги работы, анализировать эффективность выстроенной модели управления. Важно понимать, что за прошедший период было сделано и насколько качественно, кого нужно наказать за неисполнительность, а кого поощрить за решение поставленных задач, давать оценку себе и своим подчиненным, чтобы корректировать свою деятельность и не допускать повторения одних и тех же ошибок в будущем, – перечислил Глава республики.

Сергей Аксёнов подчеркнул: сегодня поддержка населения со стороны органов власти важна как никогда.

Нужно упростить жизнь крымчанам, а не усложнять ее искусственно, как это привыкли, к сожалению, делать многие чиновники. Это прямая обязанность и служебный долг всех, кто работает в органах республиканской и муниципальной власти. Кстати, это касается и депутатского корпуса. Мы все должны работать как единое целое, одной большой командой на благо нашего Крыма и всех жителей, – призвал Глава республики.

Как отметил Сергей Аксёнов, основным критерием оценки работы органов власти всех уровней остается обратная связь, которую дают крымчане.

Так, в период с 1 по 28 мая на имя Главы Республики Крым поступило 4 216 обращений, из них повторных – 185. Основными сферами, по которым у граждан в этом месяце возникали проблемы или замечания, стали: жилищно-коммунальное хозяйство, вопросы участников СВО и членов их семей, пособия, компенсации и льготы, вопросы здравоохранения, обеспечение соблюдения законности и охраны правопорядка, реализация прав и свобод, транспорт и дорожное хозяйство, электроэнергия, водоснабжение.

Наибольшее число обращений поступило из города Симферополя – 1 061, Симферопольского района – 528, Феодосии – 282, Евпатории – 267, Керчи – 254, Ялты – 240, Сакского района – 224.

При этом, добавил Сергей Аксёнов, в 33 случаях заявители остались не удовлетворены отработкой их обращений.

Уверен, что если уделить больше времени деталям, число таких случаев может оказаться гораздо выше. Также стоит вопрос по повторным обращениям. Чаще всего так происходит из-за прямого обмана, совершаемого должностным лицом, которое докладывает о решении проблемы, а простой звонок заявителю показывает, что проблема не просто не решена, а что с человеком даже никто не связывался. Никаких оправданий здесь быть не может: за откровенной ложью должно следовать увольнение, – рекомендовал Глава Крыма.

Вместе с тем Сергей Аксёнов напомнил, что отработка обращения включает в себя если не немедленное решение проблемы, то обязательное разъяснение сроков, вариантов и возможностей ее решения.

Отдельно Сергей Аксёнов остановился на жалобах жителей многоквартирных домов на неисправное лифтовое оборудование. По словам Главы республики, в мае пришло 16 таких обращений.

Неработающие лифты – это большая проблема. Считаю, она вполне сопоставима с отсутствием водоснабжения или электроэнергии. Министерство жилищно-коммунального хозяйства РК должно реагировать на эту проблему максимально оперативно. Своевременное обследование технического состояния оборудования поможет предотвращать поломки и сбои в работе. При этом, если лифт полностью вышел из строя, его замена должна производиться максимум в течение двух недель, – сказал Глава Крыма.

Среди прочего в ходе мероприятия обсуждались задачи по организации выполнения доходной части местных бюджетов в 2026 году, взаимодействию администраций городов и районов с жителями многоквартирных домов, а также по работе горячей линии Главы Республики Крым.

В совещании приняли участие Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, первый заместитель Председателя Государственного Совета РК Андрей Козырев, вице-премьеры и министры Правительства РК, главы администраций муниципальных образований, другие.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым