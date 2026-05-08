Сергей Аксёнов о конкурсе «Мы — наследники Победы!»: двенадцать лет народной памяти и творчества

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в гала-концерте межрегионального творческого конкурса «Мы – наследники Победы!», посвященного Победе в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
В фойе Государственного академического музыкального театра Республики Крым оркестр войсковой части 6917 Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации встретил гостей песнями военных лет. Здесь же была организована демонстрационная выставка возможностей гражданских и исследовательских беспилотных систем, представлены станки с основой для плетения маскировочных сетей и тематические фотоработы.
Выступая с приветственным словом, Сергей Аксёнов отметил, что число участников конкурса постоянно увеличивается – вот уже на протяжении двенадцати лет.
Растет не только количество творческих номеров, но и их качество, они становятся все более разнообразными. Неизменной при этом остается их глубина. Просто невероятное погружение в тему, понимание того, что и как происходило в те годы и что происходит сегодня. Для ребят это не школьное домашнее задание, а очень личная история о близких для них людях, память о которых они хотят сохранить и передать следующим поколениям, – подчеркнул Глава Крыма.
По мнению Сергея Аксёнова, конкурс «Мы – наследники Победы!» – это мероприятие, которое воспитывает в детях самые лучшие качества.
Продолжим тиражировать и расширять географию конкурса, привлекая новые регионы к участию. Нужно помнить о том, кто на самом деле завоевал Победу в 45-м, какой ценой она нам досталась. Все в наших корнях, в нашей истории, в наших традициях. Особенно важно это становится сегодня, когда враг пытается разделить нас, расчленить, разбить нашу большую страну. Но ничего у них не получится. Это наша земля, наша история, наша родная Россия, за которую бился наш многонациональный народ во все времена. Наше Отечество, за которое бьются и сегодня наши воины на фронтах специальной военной операции. Так будем же духовно, нравственно и физически сильнее, чем противник. Верим в наших защитников, гордимся Родиной, доверяем Президенту. Победа будет за нами! – сказал Глава республики.
В заключение Сергей Аксёнов выразил признательность организаторам и всем причастным к проведению мероприятия, а также поздравил присутствующих с наступающим праздником – Днем Великой Победы.
За значительный личный вклад в развитие патриотического воспитания подрастающего поколения Сергей Аксёнов вручил педагогам и наставникам заслуженные награды: Благодарности Главы Республики Крым, Отличительный знак «Часы от Главы Республики Крым».
В свою очередь, Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов отметил патриотическое воспитание как одну из важных составляющих конкурса «Мы – наследники Победы!».
За прошедшие годы конкурс качественно изменился в лучшую сторону. У представлений, у сюжетов, которые демонстрируют ребята, проявляется глубина. Дети относятся к процессу не поверхностно, а очень серьезно, с чувством, что проходит через их сознание. А значит, откладывается на воспитании, формирует патриотическое мышление, – считает спикер крымского парламента.
Также к гостям гала-концерта от имени организаторов обратилась председатель наблюдательного совета Межрегиональной общественной организации «Русское Единство», председатель организационного комитета творческого конкурса «Мы – наследники Победы!» Елена Аксёнова.
В мероприятии приняли участие Герой России вице-адмирал Олег Белавенцев, министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик, министр культуры РК Татьяна Манежина, представители общественных и религиозных организаций, другие.
СПРАВКА. Ежегодный творческий конкурс «Мы – наследники Победы!» проводится Межрегиональной общественной организацией «Русское Единство» при содействии Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым и Министерства культуры Республики Крым. Цель мероприятия – сформировать и развить чувство патриотизма у подрастающего поколения через уважение к историческому прошлому своего Отечества посредством музыкально-художественной реализации. В 2026 году в конкурсе приняли участие учащиеся из Республики Крым и города Севастополя, республик Мордовия и Хакасия, Пермского края, Карачаево-Черкесской Республики, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
С тегами: люди в Крыму
