Сергей Аксёнов о конкурсе «Мы — наследники Победы!»: двенадцать лет народной памяти и творчества

В фойе Государственного академического музыкального театра Республики Крым оркестр войсковой части 6917 Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации встретил гостей песнями военных лет. Здесь же была организована демонстрационная выставка возможностей гражданских и исследовательских беспилотных систем, представлены станки с основой для плетения маскировочных сетей и тематические фотоработы.

Выступая с приветственным словом, Сергей Аксёнов отметил, что число участников конкурса постоянно увеличивается – вот уже на протяжении двенадцати лет.

Растет не только количество творческих номеров, но и их качество, они становятся все более разнообразными. Неизменной при этом остается их глубина. Просто невероятное погружение в тему, понимание того, что и как происходило в те годы и что происходит сегодня. Для ребят это не школьное домашнее задание, а очень личная история о близких для них людях, память о которых они хотят сохранить и передать следующим поколениям, – подчеркнул Глава Крыма.

По мнению Сергея Аксёнова, конкурс «Мы – наследники Победы!» – это мероприятие, которое воспитывает в детях самые лучшие качества.

Продолжим тиражировать и расширять географию конкурса, привлекая новые регионы к участию. Нужно помнить о том, кто на самом деле завоевал Победу в 45-м, какой ценой она нам досталась. Все в наших корнях, в нашей истории, в наших традициях. Особенно важно это становится сегодня, когда враг пытается разделить нас, расчленить, разбить нашу большую страну. Но ничего у них не получится. Это наша земля, наша история, наша родная Россия, за которую бился наш многонациональный народ во все времена. Наше Отечество, за которое бьются и сегодня наши воины на фронтах специальной военной операции. Так будем же духовно, нравственно и физически сильнее, чем противник. Верим в наших защитников, гордимся Родиной, доверяем Президенту. Победа будет за нами! – сказал Глава республики.

В заключение Сергей Аксёнов выразил признательность организаторам и всем причастным к проведению мероприятия, а также поздравил присутствующих с наступающим праздником – Днем Великой Победы.

За значительный личный вклад в развитие патриотического воспитания подрастающего поколения Сергей Аксёнов вручил педагогам и наставникам заслуженные награды: Благодарности Главы Республики Крым, Отличительный знак «Часы от Главы Республики Крым».