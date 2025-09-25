Сергей Аксёнов о поставках бензина: «Прошу крымчан и гостей республики отнестись к ситуации с понимание»

Прямо сейчас:
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:46 25.09.2025

Глава Республики Крым назвал сроки решения проблемного вопроса, возникшего в результате перебоя в поставках бензина определенных марок на ряде автозаправочных станций в республике. Сергей Аксёнов подчеркнул, что перебои в первую очередь были вызваны приостановкой работы некоторых нефтеперерабатывающих заводов и, как следствие, снижением объемов производства.

Прошу крымчан и гостей республики отнестись к ситуации с пониманием и набраться терпения, причины перебоев объективные. Однако республиканские органы власти совместно с Правительством Российской Федерации предпринимают все необходимые меры для стабилизации. Ситуация по бензину марки АИ-95 должна выправиться в течение двух дней, а по бензину марки АИ-92 – в течение двух недель, – сказал Глава Крыма.

Также Сергей Аксёнов подчеркнул, что проблем по дизельному топливу в республике нет, необходимый его объем для обеспечения жизнедеятельности имеется.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

