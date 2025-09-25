Сергей Аксёнов о поставках бензина: «Прошу крымчан и гостей республики отнестись к ситуации с понимание»

Прошу крымчан и гостей республики отнестись к ситуации с пониманием и набраться терпения, причины перебоев объективные. Однако республиканские органы власти совместно с Правительством Российской Федерации предпринимают все необходимые меры для стабилизации. Ситуация по бензину марки АИ-95 должна выправиться в течение двух дней, а по бензину марки АИ-92 – в течение двух недель, – сказал Глава Крыма.