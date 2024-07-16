Сергей Аксёнов о ситуации с аварийными отключениями электроэнергии: «Люди жалуются на хамство колл-центров»

Кроме того, Сергей Аксёнов потребовал в кратчайшие сроки выявить и устранить несанкционированные технологические присоединения к электросетям.

Перегруз происходит, помимо прочего, из-за несанкционированных подключений. Нужно проанализировать работу трансформаторных подстанций, определить все проблемные места и устранить их, – отмечает Глава Крыма.

В совещании приняли участие министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Максим Новик, директор по реализации услуг и передаче электрической энергии ГУП РК «Крымэнерго» – врио генерального директора предприятия Максим Шклярский.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым