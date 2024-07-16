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Сергей Аксёнов о ситуации с аварийными отключениями электроэнергии: «Люди жалуются на хамство колл-центров»
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Сергей Аксёнов о ситуации с аварийными отключениями электроэнергии: «Люди жалуются на хамство колл-центров»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:46 16.07.2024

Глава Республики Крым сообщил о возросшем числе жалоб от граждан на скачки напряжения в электросетях и участившиеся аварийные отключения электроэнергии в условиях аномальной жары, установившейся на территории полуострова. В ходе рабочего совещания Сергей Аксёнов отметил, что наибольшее количество заявлений фиксируется от жителей Симферопольского района, Ялты, Ленинского и Сакского районов. Так, только за последние шесть дней поступило порядка 40 коллективных обращений.

На этом фоне работа горячих телефонных линий оставляет желать лучшего. С учетом того, что жаркая погода продлится еще не один день, поручаю ресурсоснабжающим организациям ежедневно в 10:00 организовывать информационные брифинги для населения, представлять данные по авариям, сообщать о том, что делается и когда ситуацию планируется нормализовать, – сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов также потребовал организовать служебную проверку работы горячих линий ГУП РК «Крымэнерго» и других ресурсоснабжающих организаций.

Люди жалуются на хамство специалистов колл-центров, отсутствие обратной связи, невозможность дозвониться по указанным номерам. К виновным должны быть применены дисциплинарные взыскания. Напомню, что на звонки реагировать должны лично руководители местных филиалов, – подчеркивает Глава республики.

Кроме того, Сергей Аксёнов потребовал в кратчайшие сроки выявить и устранить несанкционированные технологические присоединения к электросетям.

Перегруз происходит, помимо прочего, из-за несанкционированных подключений. Нужно проанализировать работу трансформаторных подстанций, определить все проблемные места и устранить их, – отмечает Глава Крыма.

В совещании приняли участие министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Максим Новик, директор по реализации услуг и передаче электрической энергии ГУП РК «Крымэнерго» – врио генерального директора предприятия Максим Шклярский.

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источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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