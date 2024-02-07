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Сергей Аксёнов обсудил с ректором КИПУ Чингизом Якубовым вопросы подготовки инженерных кадров

Сергей Аксёнов обсудил с ректором КИПУ Чингизом Якубовым вопросы подготовки инженерных кадров

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:12 07.02.2024

Глава РК Сергей Аксёнов провел рабочую встречу с ректором Крымского инженерно-педагогического университета (КИПУ) имени Февзи Якубова» Чингизом Якубовым.

Сергей Аксёнов отметил, что Крымский инженерно-педагогический университет является одним из ведущих вузов республики, в котором обучается около 5 тысяч молодых кадров педагогических и инженерно-технических специальностей.

Здесь накоплен большой опыт прикладных исследований и взаимодействия с реальным сектором экономики. Некоторые разработки университета используются и в зоне проведения спецоперации, – подчеркнул Аксёнов.

Сергей Аксёнов обсудил с ректором КИПУ Чингизом Якубовым вопросы подготовки инженерных кадров

Глава Крыма сообщил о формировании плана действий в рамках взаимодействия Совета министров Республики Крым и КИПУ, в том числе в части представления новых подходов при реализации образовательных программ вуза.

Нужно изучить новые форматы, чтобы начать применять лучшие наработки уже в следующем учебном году, – сказал Глава Республики.

В свою очередь, Чингиз Якубов сообщил о планах провести на базе университета тематический научный форум, чтобы обсудить перспективы развития инженерной мысли. Планируется пригласить как российских, так и зарубежных специалистов.

Понимание важности этих вопросов со стороны органов власти республики внушает профессорско-преподавательскому составу КИПУ и всем ученым Крыма большой оптимизм, – добавил ректор университета.

Сергей Аксёнов обсудил с ректором КИПУ Чингизом Якубовым вопросы подготовки инженерных кадров

Сергей Аксёнов выразил благодарность руководству вуза и всему коллективу за высокий результат в профессиональной деятельности, обучении молодых кадров и участии в их дальнейшем трудоустройстве.

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Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.

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