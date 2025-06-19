Сергей Аксёнов: «Одна из задач органов власти Крыма – дать детям возможность бесплатно заниматься спортом»

Кроме того, в учреждении развиваются такие направления, как авиамодельный спорт, парусный спорт, сверхлегкая авиация. Сборной Республики Крым по парусному спорту, в которую входят 30 человек, требуется специализированная экипировка в соответствии с федеральными стандартами, в том числе сухие и гидрокостюмы. Сергей Аксёнов пообещал оказать соответствующую помощь.

Генеральный директор АО «Санаторий «Москва–Крым» Александр Бойцан сообщил, что в бассейне на базе организации тренируются 320 юных пловцов за счет бюджетных средств. Кроме того, занятия бесплатно посещают 47 детей из семей участников специальной военной операции.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что на замену устаревшего лифтового оборудования в одном из корпусов и на ремонт эксплуатируемой кровли площадью около 1 000 кв. метров будут выделены средства. Также Глава Крыма поддержал инициативу расширить деятельность санатория, чтобы организовать на его базе реабилитационные мероприятия и тренировочные сборы.

В ходе встречи с директором АНО ДО «Спортивная школа «Академия футбола Крыма» Александром Яцуном Сергей Аксёнов отметил, что Правительство РК продолжит оказывать учреждению всемерную поддержку, в том числе в части обеспечения экипировкой и транспортировки футболистов.

Александр Яцун проинформировал, что в этом году Академия футбола Крыма отмечает свое пятилетие, и пригласил Сергея Аксёнова принять участие в торжественном мероприятии по этому поводу. За прошедшие годы из учреждения было выпущено более 450 детей, а девять воспитанников разного возраста входят в состав сборной России. В среднем здесь обучается порядка 300 ребят в год возрастом от 12 до 18 лет, включая детей из исторических регионов – по поручению федерального Правительства.

Представители филиалов АНО «Спортивная школа зимних видов спорта «Наследие» из Симферополя, Керчи и Сакского района рассказали о динамичном развитии организации и постоянно растущем интересе к тренировкам среди крымчан. Сергей Аксёнов подтвердил намерение органов власти построить ледовые катки в городах Феодосия и Ялта и пообещал изучить варианты создания еще одного объекта в Симферополе.

Сергей Аксёнов поддержал предложение о формировании сборных Крыма по хоккею и фигурному катанию, а также о проведении соревнований по хоккею на Кубок Главы Республики Крым.

В работе приняла участие министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым