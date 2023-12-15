Сергей Аксёнов открыл День Республики Крым на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве

Глава РК Сергей Аксёнов выступил с приветственным словом, открывая День Республики Крым на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.

Сергей Аксёнов обратился к гостям выставки-форума и отметил, что Крым рад показать свои достижения, поделиться опытом и радушием:

Основная идея, представленная на нашем стенде и которую мы стремимся реализовать, – Крым является территорией гостеприимства. Мы всегда рады видеть в республике всех, как наших сограждан, так и гостей из-за рубежа. Республика Крым – жемчужина России, динамично развивающийся регион, главной ценностью которого является наше межнациональное согласие и люди, трудолюбивые, всегда готовые подставить плечо Президенту и Вооруженным Силам, всей нашей стране.

Как отметил Сергей Аксёнов, несмотря на то, что Крым сегодня – это практически прифронтовой регион, крымчане выполняют все поставленные задачи с честью и достоинством.

Наши люди нацелены на результат. Мы стали маяком и для других регионов, тех исторических земель, которые так же, как и мы, вернулись домой в Россию, – подчеркнул Глава РК и пожелал России и российскому Крыму процветания.

Сергей Аксёнов пригласил гостей выставки посетить и крымский стенд, и саму Республику.

Также с приветственным словом обратился Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.

Для посетителей выставки на крымском стенде подготовлена насыщенная и разнообразная программа: виртуальная экскурсия на фабрику мороженого, тематическая артзона «Дыши Крымом» с дегустацией крымских ароматов, мастер-классы, розыгрыши путевок, работа кинозала и выступления резидентов «Таврида.Арт», прием врача курортолога, работа «живых скульптур».

Международная выставка-форум «Россия» проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина для демонстрации важнейших достижений нашей страны в различных отраслях экономики. Выставка-форум проходит в Москве на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. В выставке-форуме принимают участие 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.

На стенде республики представлен проект «Крымские декады»: «Крым. Детям», «Крым. Туризм», «Крым. Здоровье», «Крым. Строительство», «Крым. Культура» и так далее. В текущую декаду реализуется проект «Крым. Туризм». 15 декабря на Международной выставке-форуме «Россия» – День Республики Крым.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.