Сергей Аксёнов: «Открытие часовни в память о казаках Кубанского казачьего войска, участниках Крымской весны, станет символом нашего единства»

Часовня построена на территории храма святого апостола Андрея Первозванного в память об участии казаков Кубанского казачьего войска в событиях по возвращению Крыма и Севастополя в состав России в 2014 году.

Приветствуя участников мероприятия, Сергей Аксёнов отметил, что объект создавался по инициативе Николая Долуды.

Место строительства было выбрано не случайно. Именно здесь, в храме апостола Андрея Первозванного, прибывшие в 2014 году в Крым кубанские казаки получили приют. Наши друзья и братья во главе с Николаем Александровичем Долудой по поручению Президента, при содействии руководства Краснодарского края и поддержке краснодарцев принимали участие в событиях Крымской весны с самых первых дней, обеспечивая безопасность подготовки и проведения референдума о воссоединении с Россией. Вместе мы прошли достаточно сложный путь. Но сплоченность и единодушие крымчан и всех жителей нашей большой страны помогли нам реализовать давнюю мечту, восстановить историческую справедливость и вернуться на Родину. Пожалуй, все это действительно было Божьим промыслом, – сказал Глава республики.

Сергей Аксёнов еще раз выразил признательность казакам Кубанского войска за помощь, подчеркнув, что открытие православной часовни в Керчи станет символом всеобщего единства.

Когда мы действуем совместно, все как один, у нас все получается. Так будет и теперь: наша консолидация вокруг Президента и его решений, Вооруженных Сил России помогут нам одержать новую Победу, – заключил Глава республики.

По мнению Вениамина Кондратьева, часовня будет напоминать о событиях Крымской весны и важности единства Кубани и Крыма, которые всегда связывали крепкие узы добрососедства и взаимовыручки. Губернатор Краснодарского края выразил уверенность, что любые вызовы будут преодолены, а будущее России защищено, если сохранять и беречь это единение.

В свою очередь, Николай Долуда напомнил присутствующим о действиях кубанских казаков в 2014-м, которые совместно с бойцами спецподразделения «Беркут» дежурили на Перекопе, Чонгаре, Турецком валу. Вместе с ополченцами круглосуточно досматривали поезда на железнодорожных вокзалах в Джанкое, Симферополе, Севастополе. Охраняли аэропорт, здания Совета министров и парламента республики, телецентр, избирательные участки.

Также Николай Долуда передал в дар приходу храма святого апостола Андрея Первозванного икону архангела Михаила.

Чин освящения часовни совершил епископ Феодосийский и Керченский Иларион.

По словам Владыки, Пресвятая Богородица, чьим именем названа часовня, всегда была особой покровительницей Руси. Матерь Божия явила благодатную помощь в 2014-м и являет ее и сейчас, во время проведения специальной военной операции, защищая верующих от всякого зла.

Затем почетные гости осмотрели помещение новой часовни.

В мероприятии приняли участие глава администрации города Керчи Олег Каторгин, войсковой атаман ВКО «Черноморское казачье войско» Антон Сироткин, другие.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым