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Сергей Аксёнов отметил наградами крымчан, принимавших участие в строительстве Байкало-Амурской магистрали

Сергей Аксёнов отметил наградами крымчан, принимавших участие в строительстве Байкало-Амурской магистрали

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:22 09.07.2024

Постановление о строительстве БАМа было принято 8 июля 1974 года. В честь 50-летия Байкало-Амурской магистрали Глава Республики Крым Сергей Аксёнов вручил юбилейные медали крымчанам, которые принимали участие в строительных работах.

Строители отмечены наградами Указом Президента Российской Федерации за активное участие в строительстве, реконструкции, развитии и обслуживании БАМа и объектов ее инфраструктуры, ответственное исполнение служебного и гражданского долга. В их числе – выпускники Симферопольского высшего военно-политического строительного училища (СВВПСУ), проходившие службу в железнодорожных войсках.

Сергей Аксёнов отметил наградами крымчан, принимавших участие в строительстве Байкало-Амурской магистрали Сергей Аксёнов отметил наградами крымчан, принимавших участие в строительстве Байкало-Амурской магистрали Сергей Аксёнов отметил наградами крымчан, принимавших участие в строительстве Байкало-Амурской магистрали Сергей Аксёнов отметил наградами крымчан, принимавших участие в строительстве Байкало-Амурской магистрали

Сергей Аксёнов поздравил присутствующих на церемонии награждения с 50-летней годовщиной начала строительства БАМа, подчеркнув важность и масштабность проекта.

Это действительно была стройка века, и мы гордимся тем, что наши земляки принимали участие в реализации проекта национального уровня, аналогов которому не было в мировой практике. Работа велась в запредельно сложных климатических условиях, на грани человеческих возможностей: прокладывались железнодорожные пути, строились мосты и железнодорожные станции, разъезды, новые города и поселки, – сказал Глава Крыма, выразив уверенность, что все крымчане осознает значимость магистрали для Родины.

В мероприятии принял участие руководитель Крымской региональной организации ветеранов железнодорожных войск СВВПСУ Владимир Якубчик.

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СПРАВКА. 8 июля 1974 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли Постановление о строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, одной из крупнейших в мире. БАМ простирается на 4,3 тыс. км, проходит через Восточную Сибирь и Дальний Восток. Сегодня благодаря магистрали перевозятся миллионы тонн груза, развивается восточное направление. По поручению Президента Владимира Путина, на БАМе активно проводится модернизация инфраструктуры.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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