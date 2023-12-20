Сергей Аксёнов отметил наградами сотрудников УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю

Глава Республики Крым принял участие в торжественном мероприятии по случаю Дня работника органов безопасности Российской Федерации, которое состоялось в Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым. По словам Сергея Аксёнова, в органах безопасности работают настоящие профессионалы, благодаря которым наша страна и наши граждане надежно защищены от внешних и внутренних угроз.

Безопасность Крыма обеспечивается на высоком уровне. Это результат командной работы, силы духа, патриотизма, профессионализма сотрудников органов безопасности и высокого уровня взаимодействия с органами власти и другими силовыми структурами, – цитирует пресс-служба Главу Крыма. Сергей Аксёнов поблагодарил начальника УФСБ России по Республике Крым Леонида Михайлюка за грамотное и эффективное руководство управлением. Благодаря уровню подготовки и погруженности в ситуацию, мы всегда на шаг опережаем противника, что сегодня особенно важно, – подчеркивает Глава республики.

Затем Сергей Аксёнов вручил заслуженные награды и благодарности сотрудникам ведомства. В мероприятии приняли участие начальник УФСБ России по Республике Крым Леонид Михайлюк, почётный консул Никарагуа в Республике Крым Герой России Олег Белавенцев, министр внутренних дел по Республике Крым генерал-майор полиции Игорь Илларионов, первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Ефим Фикс, другие.

СПРАВКА. День работника органов безопасности Российской Федерации – профессиональный праздник сотрудников ФСБ, СВР, ФСО – отмечается ежегодно 20 декабря. Дата проведения праздника была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1917 году Совет народных комиссаров РСФСР издал Декрет об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем при СНК РСФСР (предшественника современных органов безопасности).

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым