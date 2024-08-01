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Сергей Аксёнов оценил вклад крымчан, представивших республику на Международной выставке-форуме «Россия»

Сергей Аксёнов оценил вклад крымчан, представивших республику на Международной выставке-форуме «Россия»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:57 01.08.2024

Глава Республики Крым  отметил наградами участников организации и проведения презентации Республики Крым в рамках Международной выставки-форума «Россия». Сергей Аксёнов дал высокую оценку каждому из крымчан, принявшему участие в работе стенда республики.

Наш стенд стал одним из самых посещаемых благодаря вашей командной работе. Вы добросовестно представили Крым, продемонстрировав драйв и энтузиазм. Нашли ключ к сердцам и душам всех людей, побывавших на выставке в нашей столице Москве, – сказал Глава республики.

Сергей Аксёнов добавил, что эти единство и слаженность помогают развиваться республике в целом.

Продолжаем работать все вместе в одном направлении, на одном дыхании. Продолжаем трудиться на благо Крыма и России и дальше, – добавил Глава Крыма.

За значительный вклад в презентацию Республики Крым на выставке в Москве Сергей Аксёнов вручил отличившимся крымчанам награды: Почетные грамоты Главы Республики Крым, Почетные грамоты Совета министров Республики Крым, Благодарности Главы Республики Крым, Отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым».

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СПРАВКА. Международная выставка-форум «Россия» длилась с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на территории ВДНХ в городе Москве. За это время мероприятие посетило порядка 18 млн гостей. На стенде Республики Крым прошло около 12,5 тыс. мероприятий, в ходе которых демонстрировались достижения республики в сферах промышленности, сельского хозяйства, экологии, культуры и других. По итогам народного голосования стенд вошел в десятку лучших по всем 11 представленным номинациям, в том числе «Самая оригинальная», «Самая познавательная», «Сохранение традиций», «Лучшая для детей», «Прогресс и инновации», «Лучший туристический проект» и «Лучший из лучших».

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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