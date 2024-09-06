Сергей Аксёнов озвучил главный критерий работы чиновника. Подчинённым придётся стараться

Вместе с тем, считает Глава Крыма, в настоящее время активно идет процесс смены элит, приходят люди новой формации.

СВО меняет сознание общества. Есть много тех, для кого понятие чести, совести и долга – не пустой звук, кто готов слушать и слышать людей, работать в режиме 24/7, – сказал Глава республики.

По словам Сергея Аксёнова, важно знать, что человек не подведет.

Лучше уж пусть будет, образно говоря, пустое кресло, чем его займет тот, кто не собирается концентрироваться на решении имеющихся проблем, у кого нет чувства личной ответственности, кто не болеет за порученное дело, – подчеркнул Глава Крыма.

Кроме того, Глава республики акцентировал, что главным критерием работы чиновника и управленца является грамотно выстроенная коммуникация с гражданами.

У людей должна быть возможность обращаться к представителям власти напрямую, без посредников. И тогда чиновник очень быстро поймет, что волнует людей, и найдет, как им помочь. Надо, чтобы люди видели в представителях власти помощников, способных быстро и эффективно решать волнующие их вопросы. Уверен, что мы выстроим такую систему, которая будет работать без сбоев. И тогда очень многое изменится в лучшую сторону, – выразил надежду Глава Крыма.

Сергей Аксёнов также поддержал слова Президента Владимира Путина, который в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума во Владивостоке отметил мужество и героизм крымских участников СВО.

Президент назвал наших крымских морпехов 810-й бригады Черноморского флота «героическими ребятами». Это действительно наши герои, патриоты, которые готовы работать на благо страны и на поле боя, и в мирной жизни. У нас растет правильная молодежь. Именно с такими людьми мы будем двигаться вперед, – заключил Глава республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым