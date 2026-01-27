Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Сергей Аксёнов озвучил планы по развитию системы водоснабжения в ряде крымских населенных пунктов
Новости Республики
Сергей Аксёнов озвучил планы по развитию системы водоснабжения в ряде крымских населенных пунктов
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Сергей Аксёнов озвучил планы по развитию системы водоснабжения в ряде крымских населенных пунктов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:22 27.01.2026

Одной из приоритетных задач органов власти в Республике Крым остается содержание и обслуживание инженерных сетей, в том числе тепловых и электрических, водо- и газоснабжения. Об этом напомнил Глава Республики Крым. По словам Сергея Аксёнова, в настоящее время в муниципалитетах повсеместно проводится ревизия сетей тепло- и водоснабжения.

Мы анализируем число аварий за последние три года, чтобы выявить причины и факторы, способствующие их возникновению. Определяем участки и оборудование, которое подлежит замене. Даже частичная модернизация хозяйственным способом позволит значительно повысить качество снабжения, – отметил Глава Крыма.

В соответствии с распоряжением Сергея Аксёнова в ряде районов будет произведена дополнительная разведка и оценка подземных вод, определены уровни имеющихся водоносных горизонтов и перспективы для населенных пунктов, которые обеспечиваются водой путем организованного подвоза.

Сергей Аксёнов добавил, что централизованным водоснабжением будет обеспечен 31 населенный пункт Бахчисарайского района. Решение о выделении средств на эти цели – по 200 млн рублей в год в течение трех лет – было принято в 2025 году.

Узнайте больше:  Идёт сбор заявок на соискание премий Правительства Российской Федерации в области туризма в 2026 году

Кроме того, произведена ревизия сетей водоснабжения в городском округе Керчь и Симферопольском районе.

Так, в керченском микрорайоне Аджимушкай, в котором проживает более 5 тыс. человек, необходимо модернизировать насосную станцию и построить около 7 километров разводящих сетей. Стоимость работ оценивается в 68 млн рублей.

В жилых массивах Буки и Украинка села Доброго Симферопольского района по итогам проведенной ревизии и инвентаризации требуется строительство разводящих и подводящих сетей. Работы оцениваются в 190 млн рублей.

Сергей Аксёнов отметил, что выполнение перечисленных задач поможет качественно улучшить жизнь крымчан, проживающих на данных территориях.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.