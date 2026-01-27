Сергей Аксёнов озвучил планы по развитию системы водоснабжения в ряде крымских населенных пунктов

Мы анализируем число аварий за последние три года, чтобы выявить причины и факторы, способствующие их возникновению. Определяем участки и оборудование, которое подлежит замене. Даже частичная модернизация хозяйственным способом позволит значительно повысить качество снабжения, – отметил Глава Крыма.

В соответствии с распоряжением Сергея Аксёнова в ряде районов будет произведена дополнительная разведка и оценка подземных вод, определены уровни имеющихся водоносных горизонтов и перспективы для населенных пунктов, которые обеспечиваются водой путем организованного подвоза.

Сергей Аксёнов добавил, что централизованным водоснабжением будет обеспечен 31 населенный пункт Бахчисарайского района. Решение о выделении средств на эти цели – по 200 млн рублей в год в течение трех лет – было принято в 2025 году.

Кроме того, произведена ревизия сетей водоснабжения в городском округе Керчь и Симферопольском районе.

Так, в керченском микрорайоне Аджимушкай, в котором проживает более 5 тыс. человек, необходимо модернизировать насосную станцию и построить около 7 километров разводящих сетей. Стоимость работ оценивается в 68 млн рублей.

В жилых массивах Буки и Украинка села Доброго Симферопольского района по итогам проведенной ревизии и инвентаризации требуется строительство разводящих и подводящих сетей. Работы оцениваются в 190 млн рублей.

Сергей Аксёнов отметил, что выполнение перечисленных задач поможет качественно улучшить жизнь крымчан, проживающих на данных территориях.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым