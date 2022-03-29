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Сергей Аксёнов перечислил некоторых украинских политиков, имеющих недвижимость в Крыму
Фото: pikist.com

Сергей Аксёнов перечислил некоторых украинских политиков, имеющих недвижимость в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:07 29.03.2022

Свои «маетки» и «хатынки» в Крыму имеют президент Украины Владимир Зеленский, глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, председатель Конституционного суда «незалежной» Александр Тупицкий и глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко. Об этом рассказал Глава РК Сергей Аксёнов. И это только начало списка…

Большинство этих должностных лиц Украины … имеют здесь свое имущество: господин Зеленский, господин Сытник – председатель национального антикоррупционного бюро Украины, проамериканский персонаж, председатель Нацбанка Украины господин Шевченко, председатель Конституционного суда господин Тупицкий – вот вся эта шваль имеет имущество в Крыму. Даже в этой ситуации они врали, рассказывая о своих патриотических ситуациях, не забывая, что дом в Крыму у председателя Конституционного суда в Кореизе есть. Был, будем говорить, — сказал Аксёнов в эфире «Соловьев LIVE».

По его словам, ситуация отрабатывается с управлением ФСБ. Переоформить недвижимость высшие украинские чиновники не смогут.

Отношение к ним будет такое, какое они заслуживают, — добавил Глава РК.

Забавно, но украинские собственники недвижимости – дисциплинированные плательщики «коммуналки». Все оплачивали вовремя необходимые платежи в крымский бюджет.

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Как отмечает RT, деловые СМИ Украины оценивают число крупных украинских бизнесменов, ведущих дела в России, в сотни фамилий. И уж, минимум, десятки фамилий так или иначе связаны с Крымом — в основном «кровным» имуществом.


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