Сергей Аксёнов передал школьнику Кириллу Пономаренко из Ялты щенка от Президента РФ Владимира Путина

Мальчик учится в МБОУ «Гаспринская начальная школа № 2», отличник. Ежедневно после уроков посещает занятия внеурочной деятельности, активно принимает участие в конкурсах и олимпиадах школьного и муниципального уровня, увлекается чтением и изобразительным искусством.

От имени Президента Владимира Путина Сергей Аксёнов вручил Кириллу Пономаренко щенка породы шпиц.

Знаю, что собака – это твоя заветная мечта. Ко дню твоего рождения Владимир Владимирович Путин передает тебе подарок, о котором ты попросил его в своем письме. Хорошо заботься об этом щенке, ухаживай за ним. И в добрый тебе час! Хорошего настроения, успехов и свершений, – сказал Глава Крыма.

В свою очередь, Кирилл Пономаренко выразил признательность Президенту России за оказанное внимание и честь. «Спасибо Владимиру Владимировичу за то, что он делает для страны. Спасибо и вам, Сергей Валерьевич, за то, что вы делаете для Ялты, для Крыма и России», – поблагодарил школьник.

Затем Сергей Аксёнов пообщался с Кириллом и его мамой Татьяной Колесниковой, которая работает медицинской сестрой.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета министров РК Альберт Куршутов, глава администрации города Ялты Янина Павленко.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым