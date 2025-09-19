Сергей Аксёнов передал школьнику Кириллу Пономаренко из Ялты щенка от Президента РФ Владимира Путина

Прямо сейчас:
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

19.09.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов встретился с третьеклассником Кириллом Пономаренко из Ялты, который ранее обратился к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой подарить ему собаку.

Мальчик учится в МБОУ «Гаспринская начальная школа № 2», отличник. Ежедневно после уроков посещает занятия внеурочной деятельности, активно принимает участие в конкурсах и олимпиадах школьного и муниципального уровня, увлекается чтением и изобразительным искусством.

От имени Президента Владимира Путина Сергей Аксёнов вручил Кириллу Пономаренко щенка породы шпиц.

Знаю, что собака – это твоя заветная мечта. Ко дню твоего рождения Владимир Владимирович Путин передает тебе подарок, о котором ты попросил его в своем письме. Хорошо заботься об этом щенке, ухаживай за ним. И в добрый тебе час! Хорошего настроения, успехов и свершений, – сказал Глава Крыма.

В свою очередь, Кирилл Пономаренко выразил признательность Президенту России за оказанное внимание и честь. «Спасибо Владимиру Владимировичу за то, что он делает для страны. Спасибо и вам, Сергей Валерьевич, за то, что вы делаете для Ялты, для Крыма и России», – поблагодарил школьник.

Затем Сергей Аксёнов пообщался с Кириллом и его мамой Татьяной Колесниковой, которая работает медицинской сестрой.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета министров РК Альберт Куршутов, глава администрации города Ялты Янина Павленко.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

