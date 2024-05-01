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Сергей Аксёнов: «Первомай — об идеалах созидания и социальной справедливости, которые близки народу России»
иллюстрация: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Сергей Аксёнов: «Первомай — об идеалах созидания и социальной справедливости, которые близки народу России»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:47 01.05.2024

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Праздником Весны и Труда – 1 Мая.

1 Мая – один из самых популярных в нашей стране праздников. Конечно, традиционные майские маевки давно не связаны с его первоначальным идеологическим содержанием. Сегодня это Праздник Весны и Труда. Он напоминает нам не только о весеннем тепле и отдыхе на природе, но прежде всего – о высоких идеалах созидания и социальной справедливости, которые близки нашему народу.

Социальная поддержка граждан – одно из ключевых направлений государственной политики. Расходы на социальную защиту и занятость в нашей республике только в прошлом году составили более 23,7 млрд рублей.

Человек труда – это соль земли, опора государства и общества. Это каждый, кто честно и добросовестно выполняет свой долг, кто работает на благо нашей страны, вносит свой вклад в развитие Отечества.

Спасибо всем землякам за самоотверженный труд, за любовь к России и родному краю. Это залог нашей Победы, всех наших успехов!

С праздником! – говорится в поздравлении Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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