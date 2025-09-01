Сергей Аксёнов: «Первый звонок в День знаний знаменует начало нового этапа в жизни миллионов детей»

День знаний – очень значимое, радостное и волнительное событие и для учеников, и для их родителей, родных и близких.

Первый звонок знаменует начало нового этапа в жизни миллионов людей, это символ обновления, новых надежд и достижений.

Главные герои и действующие лица сегодняшнего праздника – это, конечно, наши первоклассники. Им предстоит полное увлекательных открытий путешествие по огромной и прекрасной школьной стране.

Особое значение день 1 сентября имеет и для учеников выпускных классов, которые выходят на финишную прямую дороги знаний.

Хочу сказать самые искренние слова благодарности педагогам и наставникам за самоотверженный труд и верность профессии. Будущее страны рождается в школьных классах.

Желаю всем мира, благополучия, реализации намеченных планов и всего самого доброго!

С праздником! С Днем знаний! – говорится в поздравлении Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым