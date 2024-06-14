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Сергей Аксёнов поблагодарил медработников за помощь новым регионам России и спасение жизней участников СВО

Сергей Аксёнов поблагодарил медработников Крыма за помощь новым регионам России и спасение жизней участников СВО

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:28 14.06.2024

Глава Республики Крым вручил государственные награды и знаки отличия в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню медицинского работника. Обращаясь к присутствующим, Сергей Аксёнов подчеркнул, что внимание и забота, которыми медицинские работники окружают своих пациентов, заслуживают глубокого уважения.

Порядочные и добросовестные люди, трудящиеся в системе здравоохранения, прекрасно знают свое дело, всегда придут на помощь, в нужный момент примут верные решения для спасения жизни и сохранения здоровья человека, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Сергей Аксёнов выразил признательность медикам республики за самоотверженный труд, важный для всех крымчан.

Спасибо за все, что вы делаете для нашей медицины, а также за вашу помощь историческим регионам России. Спасибо за все спасенные жизни бойцов, участвующих в специальной военной операции, – поблагодарил Глава республики.

Как акцентировал Глава Крыма, развитие системы здравоохранения остается одним из важнейших направлений деятельности для органов власти на всех уровнях.

С момента возвращения на историческую Родину мы прошли непростой путь, каждый из нас видел, какой медицина была и какой она стала. Много задач решено, но еще больше задач нам предстоит решить. Совместными усилиями при поддержке Президента и всей страны мы обязательно справимся. Двигаемся вперед вместе! – заключил Глава республики.

Затем Сергей Аксёнов вручил награды крымским работникам сферы здравоохранения: орден «За верность долгу», Почетные грамоты Совета министров Республики Крым, Благодарности Главы Республики Крым, Отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым».

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Сергей Аксёнов поблагодарил медработников Крыма за помощь новым регионам России и спасение жизней участников СВО Сергей Аксёнов поблагодарил медработников Крыма за помощь новым регионам России и спасение жизней участников СВО Сергей Аксёнов поблагодарил медработников Крыма за помощь новым регионам России и спасение жизней участников СВО Сергей Аксёнов поблагодарил медработников Крыма за помощь новым регионам России и спасение жизней участников СВО Сергей Аксёнов поблагодарил медработников Крыма за помощь новым регионам России и спасение жизней участников СВО Сергей Аксёнов поблагодарил медработников Крыма за помощь новым регионам России и спасение жизней участников СВО Сергей Аксёнов поблагодарил медработников Крыма за помощь новым регионам России и спасение жизней участников СВО Сергей Аксёнов поблагодарил медработников Крыма за помощь новым регионам России и спасение жизней участников СВО

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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