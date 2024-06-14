Сергей Аксёнов поблагодарил медработников Крыма за помощь новым регионам России и спасение жизней участников СВО

Сергей Аксёнов выразил признательность медикам республики за самоотверженный труд, важный для всех крымчан.

Спасибо за все, что вы делаете для нашей медицины, а также за вашу помощь историческим регионам России. Спасибо за все спасенные жизни бойцов, участвующих в специальной военной операции, – поблагодарил Глава республики.

Как акцентировал Глава Крыма, развитие системы здравоохранения остается одним из важнейших направлений деятельности для органов власти на всех уровнях.

С момента возвращения на историческую Родину мы прошли непростой путь, каждый из нас видел, какой медицина была и какой она стала. Много задач решено, но еще больше задач нам предстоит решить. Совместными усилиями при поддержке Президента и всей страны мы обязательно справимся. Двигаемся вперед вместе! – заключил Глава республики.

Затем Сергей Аксёнов вручил награды крымским работникам сферы здравоохранения: орден «За верность долгу», Почетные грамоты Совета министров Республики Крым, Благодарности Главы Республики Крым, Отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым».

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым