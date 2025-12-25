Прямо сейчас:
Сергей Аксёнов поблагодарил Президента России Владимира Путина за особое внимание к Крыму
Сергей Аксёнов поблагодарил Президента России Владимира Путина за особое внимание к Крыму

25.12.2025

Президент Российской Федерации Владимир Путин глубоко погружен в повестку по всем направлениям работы, в полном объеме владеет информацией о происходящем в Крыму, в каждом российском регионе. Так Глава Республики Крым Сергей Аксёнов прокомментировал итоги своей последней встречи с Главой государства в программе «Серьезный разговор» в эфире телеканала «Крым 24».

В ноябре в ходе рабочей встречи Владимир Путин и Сергей Аксёнов обсудили вопросы социально-экономического развития Республики Крым, уделив особое внимание строительству социальных объектов и развитию дорожной инфраструктуры.

Отвечая на вопрос ведущей программы «Серьезный разговор», Сергей Аксёнов еще раз выразил признательность Главе государства за оперативное принятие решений, нацеленных на дальнейшее развитие республики, на достижение наилучших результатов во всех сферах.

На каждой встрече детально обсуждаем проблемные вопросы, цифры и показатели на конкретный момент времени. Президент четко определяет стратегическое движение Крыма, прекрасно знает, какую помощь и на каком направлении республике и крымчанам нужно оказать. Пожалуй, без поддержки Владимира Владимировича Путина мы бы не продвинулись так далеко вперед. Для меня честь работать под руководством нашего Лидера, – поделился Глава Крыма.

Полную запись интервью можно посмотреть по ссылке.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

