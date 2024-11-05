Сергей Аксёнов поддержал инициативу присвоения имен выдающихся крымчан учреждениям образования и общественным территориям

Важно, чтобы работа выполнялась просто и быстро, а базы и хранилища постоянно пополнялись и расширялись. Вопрос совершенствования материально-технического оснащения должен быть взят на контроль. Руководству Госкомитета по делам архивов РК необходимо определить наиболее острые проблемные вопросы и подготовить соответствующие предложения по обеспечению архивов недостающей техникой, – поставил задачу Глава республики.

В ходе мероприятия участники также уделили внимание вопросу присвоения имен выдающихся крымчан образовательным учреждениям и общественным пространствам. Как отметил Сергей Аксёнов, в новейшей истории Крыма есть много достойных имен соотечественников.

Одна из актуальных задач, стоящих перед комитетом, продиктована современностью, текущим историческим моментом. Считаю, что в честь выдающихся крымчан можно и нужно называть улицы, площади, школы – увековечивать таким образом их память. Именно на примере жизни заслуженных граждан должна воспитываться наша молодежь. Поэтому важно сохранять документы и свидетельства об их жизни и делах в фондах и экспозициях. Профильным ведомствам необходимо проработать данный вопрос, продумать необходимые мероприятия, – отмечает Глава Крыма.

В дополнение Сергей Аксёнов дал поручение продолжать поддержку архивной отрасли исторических регионов России, оказывать методическую и другую необходимую помощь.

В свою очередь, председатель Государственного комитета по делам архивов РК Олег Лобов рассказал о текущей деятельности архивной отрасли в республике и приоритетных задачах. Так, помимо непосредственной работы с запросами граждан о трудовой биографии или имущественных вопросах, в настоящее время комитет совместно с фондом «Защитники Отечества» фиксирует данные участников специальной военной операции. Как подчеркнул Олег Лобов, информацию о соотечественниках важно не потерять и сохранить.

В заседании приняли участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Михаил Назаров, представители профильных ведомств.