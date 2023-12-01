Сергей Аксёнов: поддержка малого и среднего предпринимательства – важная задача органов власти РК

Сергей Аксёнов подчеркнул, что для Республики Крым важно поддерживать малый и средний бизнес.

Сделать это возможно в том числе благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Будем и дальше совместно работать над тем, чтобы своевременно принимать необходимые решения для развития крымского предпринимательства, тем более что поддержка МСП положительно скажется и на экономике республики в целом, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Также Сергей Аксёнов выразил уверенность в том, что совместными усилиями получится выстроить дальнейшую работу по увеличению количества новых проектов на территории Республики Крым.

В свою очередь, Александр Исаевич отметил, что более двух лет назад уровень господдержки был низким.

На сегодняшний день в рамках нацпроекта кредитно-гарантийная поддержка кратно увеличилась. Только по этому году почти 10 млрд рублей, и, что важнее, 45% всех льготных кредитов и гарантий – в реальном секторе экономики, – подчеркивает генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. – Мы также договорились о том, как совместно выстроить дальнейшую работу, чтобы увеличить количество новых проектов, и больше инвестиционных средств было направлено на гостиничную инфраструктуру и в промышленность.

В мероприятии также приняла участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

СПРАВКА. Корпорация МСП – институт развития малого и среднего предпринимательства. Она предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и помогает попасть на полки ритейлеров. Корпорация является также федеральным институтом инновационного развития, предоставляет поддержку высокотехнологичным инновационным субъектам МСП.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым