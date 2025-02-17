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Сергей Аксёнов подписал Республиканское соглашение между Правительством РК, профсоюзами и работодателями
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Сергей Аксёнов подписал Республиканское соглашение между Правительством РК, профсоюзами и работодателями

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:38 17.02.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов подписал трехстороннее Республиканское соглашение между Советом министров Республики Крым, республиканскими объединениями профсоюзов, объединениями работодателей на 2025–2027 годы.

Документ также подписан председателем Союза организаций профсоюзов «Федерация независимых профсоюзов Крыма» Надеждой Краденовой и председателем Объединения работодателей Республики Крым, генеральным директором АО «Завод «Фиолент» Александром Баталиным.

Как отметил Сергей Аксёнов, данное Соглашение устанавливает на ближайшие три года принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений между органами власти республики, профсоюзами и работодателями.

Самая главная цель этого документа – защита трудовых прав и интересов трудящихся. Спасибо Надежде Николаевне Краденовой и Александру Сергеевичу Баталину за содействие и вклад в развитие института социального партнерства в Крыму. Также договорились до 1 марта пересмотреть систему обратной связи с работниками крымских предприятий, чтобы еще больше вникать в проблемы каждого обращающегося за помощью крымчанина и находить оптимальное решение, – сказал Глава республики.

По словам Надежды Краденовой, новое Республиканское соглашение разрабатывалось с учетом замечаний и предложений к предыдущему документу, действовавшему в 2022–2024 годах. Оно включает в себя большее количество гарантий и социальных льгот для разных категорий граждан: для семей с детьми, молодежи, инвалидов, участников спецоперации.

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В свою очередь Александр Баталин добавил, что в результате предшествовавших подписанию переговоров было принято решение включить в Соглашение взаимные обязательства по поддержке местных товаропроизводителей, достижению технического превосходства и технологической безопасности, что отвечает новым вызовам времени. Подписание документа свидетельствует о важной роли института социального партнерства и определяет возможности для его дальнейшего развития.

В мероприятии приняла участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская.

СПРАВКА. Республиканское соглашение заключается между Советом министров Республики Крым, республиканскими объединениями профсоюзов и объединениями работодателей уже в четвертый раз. Первое такое соглашение было подписано в 2014 году. Документ включает взаимные обязательства сторон по вопросам экономической политики, оплаты труда, доходов и уровня жизни населения, развития рынка труда и содействия занятости населения, социальной защиты граждан, охраны труда работников, развития социального партнерства.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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