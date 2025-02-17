Сергей Аксёнов подписал Республиканское соглашение между Правительством РК, профсоюзами и работодателями

Документ также подписан председателем Союза организаций профсоюзов «Федерация независимых профсоюзов Крыма» Надеждой Краденовой и председателем Объединения работодателей Республики Крым, генеральным директором АО «Завод «Фиолент» Александром Баталиным.

Как отметил Сергей Аксёнов, данное Соглашение устанавливает на ближайшие три года принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений между органами власти республики, профсоюзами и работодателями.

Самая главная цель этого документа – защита трудовых прав и интересов трудящихся. Спасибо Надежде Николаевне Краденовой и Александру Сергеевичу Баталину за содействие и вклад в развитие института социального партнерства в Крыму. Также договорились до 1 марта пересмотреть систему обратной связи с работниками крымских предприятий, чтобы еще больше вникать в проблемы каждого обращающегося за помощью крымчанина и находить оптимальное решение, – сказал Глава республики.

По словам Надежды Краденовой, новое Республиканское соглашение разрабатывалось с учетом замечаний и предложений к предыдущему документу, действовавшему в 2022–2024 годах. Оно включает в себя большее количество гарантий и социальных льгот для разных категорий граждан: для семей с детьми, молодежи, инвалидов, участников спецоперации.

В свою очередь Александр Баталин добавил, что в результате предшествовавших подписанию переговоров было принято решение включить в Соглашение взаимные обязательства по поддержке местных товаропроизводителей, достижению технического превосходства и технологической безопасности, что отвечает новым вызовам времени. Подписание документа свидетельствует о важной роли института социального партнерства и определяет возможности для его дальнейшего развития.

В мероприятии приняла участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская.

СПРАВКА. Республиканское соглашение заключается между Советом министров Республики Крым, республиканскими объединениями профсоюзов и объединениями работодателей уже в четвертый раз. Первое такое соглашение было подписано в 2014 году. Документ включает взаимные обязательства сторон по вопросам экономической политики, оплаты труда, доходов и уровня жизни населения, развития рынка труда и содействия занятости населения, социальной защиты граждан, охраны труда работников, развития социального партнерства.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым