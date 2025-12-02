Сергей Аксёнов: подразделения МЧС Республики Крым оснащают современной техникой и снаряжением

Так, в текущем году были закуплены две пожарных автоцистерны и аварийно-спасательный автомобиль для газоспасательной службы на сумму порядка 65 млн рублей, а также специализированное снаряжение и оборудование на сумму более 14,5 млн рублей.

Как отмечается в сообщении, в боевой расчет техника будет введена в пожарной части в селе Вилино Бахчисарайского района и в Джанкойском аварийно-спасательном отряде ГКУ РК «КРЫМ–СПАС». Всего на вооружении учреждений, подведомственных МЧС республики, находится 149 единиц техники.

Будем продолжать укрепление материально-технической базы и потенциала пожарно-спасательных подразделений, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым