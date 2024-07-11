Сергей Аксёнов поручил проверить работу горячих телефонных линий ресурсоснабжающих организаций

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов потребовал организовать проверку работы горячих телефонных линий ресурсоснабжающих организаций по всем муниципальным образованиям республики. Соответствующее поручение было озвучено в ходе рабочего совещания по оптимизации деятельности ГУП РК «Крымэнерго». Как отметил Глава республики, от крымчан продолжают поступать жалобы на работу горячих линий.
Все руководители ресурсоснабжающих организаций в муниципалитетах должны лично реагировать на поступающие обращения. При необходимости должны выехать на место, переговорить с гражданами, рассказать о сроках выполнения работ. Важно, чтобы люди понимали, когда к ним придут на помощь, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.
Сергей Аксёнов также отметил жалобы жителей Евпатории, Симферополя, Бахчисарайского района и других, поступающие через официальные социальные сети Главы Республики Крым.
Люди не могут получить оперативного решения проблем или грамотного разъяснения от специалистов, а иногда сталкиваются с равнодушием должностных лиц. В связи с этим считаю необходимым провести служебное расследование в отношении руководителя Евпаторийского РЭС, – сказал Глава республики.
Как сообщил генеральный директор «Крымэнерго» Вячеслав Гайдук, в настоящее время все бригады предприятия направлены на устранение аварий, возникающих в результате аномальной жары, которая установилась на полуострове. При этом нагрузка на электросети в городском округе Алушта снижается благодаря оперативному восстановлению газопровода.
Сергей Аксёнов поручил предприятию актуализировать графики и ускорить проведение работ, в первую очередь по технологическим присоединениям, а также по опломбировке приборов учета на трансформаторных подстанциях и обрезке деревьев вдоль линий электропередачи.
В совокупности все это будет способствовать уменьшению аварийности, стабильной подаче электроэнергии потребителям, – заключил Глава Крыма.
В совещании принял участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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