Сергей Аксёнов поручил проверить работу горячих телефонных линий ресурсоснабжающих организаций

Сергей Аксёнов также отметил жалобы жителей Евпатории, Симферополя, Бахчисарайского района и других, поступающие через официальные социальные сети Главы Республики Крым.

Люди не могут получить оперативного решения проблем или грамотного разъяснения от специалистов, а иногда сталкиваются с равнодушием должностных лиц. В связи с этим считаю необходимым провести служебное расследование в отношении руководителя Евпаторийского РЭС, – сказал Глава республики.

Как сообщил генеральный директор «Крымэнерго» Вячеслав Гайдук, в настоящее время все бригады предприятия направлены на устранение аварий, возникающих в результате аномальной жары, которая установилась на полуострове. При этом нагрузка на электросети в городском округе Алушта снижается благодаря оперативному восстановлению газопровода.

Сергей Аксёнов поручил предприятию актуализировать графики и ускорить проведение работ, в первую очередь по технологическим присоединениям, а также по опломбировке приборов учета на трансформаторных подстанциях и обрезке деревьев вдоль линий электропередачи.

В совокупности все это будет способствовать уменьшению аварийности, стабильной подаче электроэнергии потребителям, – заключил Глава Крыма.

В совещании принял участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым