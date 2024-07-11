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Сергей Аксёнов поручил проверить работу горячих телефонных линий ресурсоснабжающих организаций
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Сергей Аксёнов поручил проверить работу горячих телефонных линий ресурсоснабжающих организаций

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:10 11.07.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов потребовал организовать проверку работы горячих телефонных линий ресурсоснабжающих организаций по всем муниципальным образованиям республики. Соответствующее поручение было озвучено в ходе рабочего совещания по оптимизации деятельности ГУП РК «Крымэнерго». Как отметил Глава республики, от крымчан продолжают поступать жалобы на работу горячих линий.

Все руководители ресурсоснабжающих организаций в муниципалитетах должны лично реагировать на поступающие обращения. При необходимости должны выехать на место, переговорить с гражданами, рассказать о сроках выполнения работ. Важно, чтобы люди понимали, когда к ним придут на помощь, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Сергей Аксёнов также отметил жалобы жителей Евпатории, Симферополя, Бахчисарайского района и других, поступающие через официальные социальные сети Главы Республики Крым.

Люди не могут получить оперативного решения проблем или грамотного разъяснения от специалистов, а иногда сталкиваются с равнодушием должностных лиц. В связи с этим считаю необходимым провести служебное расследование в отношении руководителя Евпаторийского РЭС, – сказал Глава республики.

Как сообщил генеральный директор «Крымэнерго» Вячеслав Гайдук, в настоящее время все бригады предприятия направлены на устранение аварий, возникающих в результате аномальной жары, которая установилась на полуострове. При этом нагрузка на электросети в городском округе Алушта снижается благодаря оперативному восстановлению газопровода.

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Сергей Аксёнов поручил предприятию актуализировать графики и ускорить проведение работ, в первую очередь по технологическим присоединениям, а также по опломбировке приборов учета на трансформаторных подстанциях и обрезке деревьев вдоль линий электропередачи.

В совокупности все это будет способствовать уменьшению аварийности, стабильной подаче электроэнергии потребителям, – заключил Глава Крыма.

В совещании принял участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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