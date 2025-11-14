Сергей Аксёнов: «Порядка тысячи объектов реализуется за средства, полученные от национализации имущества»

Порядка тысячи объектов реализуется за счет средств, полученных от национализации имущества граждан Украины, поддерживающих киевский режим. Мы направили 6,9 млрд рублей на благоустройство, придомовые территории, учреждения культуры, спортивные объекты, сети водоснабжения и другое. Еще более 600 объектов выполняются в рамках бюджетной программы по поручению Президента Владимира Владимировича Путина и Правительства России, – отметил Глава Крыма.

При этом работы на основной массе объектов ведутся согласно графикам.

Контроль всех процессов осуществляется еженедельно, при отставании от плана – в ежедневном режиме. Наша ключевая задача – своевременно сдать объекты, выполнить все обещания, данные крымчанам. Если мероприятия не будут реализованы в срок, будет инициирована служебная проверка в отношении ответственных должностных лиц. Уверен, практически любые отставания от графиков носят субъективный характер, – сказал Глава республики.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что практически все запланированные работы будут завершены до конца текущего года. Исключение сделано для некоторых объектов: реконструкция набережной в поселке Коктебель должна быть закончена к началу туристического сезона 2026 года; в первом квартале следующего года планируется завершить установку двух физкультурно-оздоровительных комплексов в поселке Молодежное Симферопольского района и селе Войково Первомайского района. В первом квартале следующего года планируется завершить благоустройство набережной имени Максима Горького и ремонт стадиона Дворца спорта имени Юрия Гагарина в Евпатории, установить два модульных спортивных зала в Симферополе и Сакском районе, которые реализуются за счет выделения дополнительных средств.

Отмечается отставание от графиков – в пределах недели – по капитальному ремонту врачебной амбулатории в Красноперекопском районе и поликлиники в Ленинском районе. Сергей Аксёнов указал на необходимость устранять нарушения сроков в ручном режиме.

Помимо этого, Глава Крыма поручил вице-премьерам Правительства РК на следующей неделе выехать в курируемые муниципальные образования, чтобы актуализировать перечень из тысячи придомовых территорий многоквартирных домов, которые планируется привести в порядок в течение трех лет. Приоритет отдается наиболее заселенным и проблемным дворам. Вместе с тем Сергей Аксёнов отметил, что по итогам трехлетней программы ни одна территория не останется без внимания.

Отдельно Глава республики остановился на вопросе формирования технических заданий на ремонт и строительство объектов. Сергей Аксёнов акцентировал важность экономии средств – не менее 15 % – при подготовке техзаданий за счет унификации используемых материалов и конструкций, тиражирования уже успешно выполненных проектов. В результате это позволит осуществлять больше мероприятий. Так, уже подготовлен проект поручения по организации работы экспертизы и заказчиков, взаимодействия с органами муниципальной власти и ресурсоснабжающими организациями.

Еще одной темой стала организация уличного освещения. Сергей Аксёнов распорядился составить соответствующие планы по всем муниципальным образованиям.

До конца следующего года данные мероприятия необходимо полностью завершить. Люди должны чувствовать себя в безопасности, жить в комфорте. При этом Симферопольскому району, как самому неосвещенному муниципалитету, в этом году будет дополнительно выделено 50 млн рублей на эти цели. За два года нужно закончить работы по освещению и в Симферополе, – дал поручение Глава Крыма.

Также Сергей Аксёнов заострил внимание на вопросе водоснабжения населения. Работы по обеспечению жителей Бахчисарайского района чистой питьевой водой утверждены на три года, определены планы и по Белогорскому району. В процессе обсуждения находится ситуация в Джанкойском, Красноперекопском, Первомайском, Симферопольском районах.

По информации Юрия Гоцанюка, до конца текущего года будут завершены работы на 236 дворовых и общественных территориях, включая спортивные и детские площадки.

Мероприятия по текущему и капитальному ремонту уже окончены на 146 объектах образования, спорта и культуры.

Завершена работа по дополнительному освещению 200 улиц в 30 населенных пунктах республики.

В процессе завершения строительство и ремонт систем водоснабжения в 10 населенных пунктах, а также бурение скважин в Джанкойском и Симферопольском районах.

В рамках отдельного поручения заканчиваются ремонтные работы в 90 подъездах ялтинских МКД.

До конца 2025 года в разных муниципалитетах будут сданы в эксплуатацию семь ФОКов, а также будет завершено строительство 20 спортивных залов и 4 открытых спортивных площадок.

Как сообщил Николай Воробьев, всего в текущем году в сфере образования планируется закончить работы на 263 объектах. Из них наиболее значимые: четыре детских сада в Судаке, Феодосии, селе Амурском Красногвардейского района и селе Лечебном Белогорского района и три школы в Феодосии (на 800 мест), селе Укромном Симферопольского района (на 600 мест) и Симферополе (на 500 мест).

В сфере здравоохранения ведутся строительно-монтажные работы на 191 объекте, 172 планируется завершить в текущем году, в том числе строительство двух поликлиник – на улице Балаклавской в Симферополе и на улице Яблочкова в пгт Грэсовский. До конца 2025 года также планируется сдать в эксплуатацию более 30 фельдшерско-акушерских пунктов и завершить работы на подстанциях скорой помощи в Бахчисарайском (Плодовое), Ленинском, Симферопольском (Гвардейское) районах и в Судаке.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым