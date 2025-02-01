Сергей Аксёнов: «Посвятив свою жизнь защите Родины, Амет-Хан Султан стал легендой отечественной авиации»

Так писал Франсуа де Жоффр, воевавший с фашистами в составе французского авиаполка «Нормандия – Неман», об одном из самых известных советских летчиков, своем друге Амет-Хане Султане.

Дважды Герой Советского Союза Амет-Хан Султан вошел в историю как выдающийся ас. В годы Великой Отечественной войны он совершил более 600 боевых вылетов, лично сбил 30 вражеских самолетов и еще 19 – в составе группы.

Наш земляк стал легендой отечественной авиации. Он посвятил свою жизнь защите Родины. Погиб герой 1 февраля 1971 года в ходе очередных летных испытаний. Ему было 50 лет.

Мы помним Амет-Хана Султана – отважного воина, патриота своей страны, мужественного, отважного, сильного духом человека.

Вечная слава и вечная память нашему Герою! – говорится в комментарии Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым