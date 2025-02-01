Сергей Аксёнов: «Посвятив свою жизнь защите Родины, Амет-Хан Султан стал легендой отечественной авиации»

Комментарий Главы Республики Крым Сергея Аксёнова в связи с днем памяти военного летчика-аса, дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана.
Все в нем необычайно выразительно и живописно: голос, лицо, жесты и даже его кавалерийские галифе, очень широкие вверху и обтянутые на икрах, заправленные в черные сапоги из мягкой кожи. Его имя чрезвычайно популярно в Советском Союзе. Можно целыми неделями слушать рассказы о его многочисленных подвигах…»
Так писал Франсуа де Жоффр, воевавший с фашистами в составе французского авиаполка «Нормандия – Неман», об одном из самых известных советских летчиков, своем друге Амет-Хане Султане.
Дважды Герой Советского Союза Амет-Хан Султан вошел в историю как выдающийся ас. В годы Великой Отечественной войны он совершил более 600 боевых вылетов, лично сбил 30 вражеских самолетов и еще 19 – в составе группы.
Наш земляк стал легендой отечественной авиации. Он посвятил свою жизнь защите Родины. Погиб герой 1 февраля 1971 года в ходе очередных летных испытаний. Ему было 50 лет.
Мы помним Амет-Хана Султана – отважного воина, патриота своей страны, мужественного, отважного, сильного духом человека.
Вечная слава и вечная память нашему Герою! – говорится в комментарии Главы Крыма.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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