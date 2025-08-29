Сергей Аксёнов поздравил двух ветеранов Великой Отечественной войны. Крымчане отметили столетние юбилеи

Хочу поздравить вас с днем рождения и пожелать вам здоровья, сказать спасибо за вашу службу в годы Великой Отечественной войны и за весь ваш жизненный путь. Вы очень многое сделали для страны, для Крыма, – отметил Глава республики.

Также Сергей Аксёнов выразил признательность Владимиру Осипову за большой вклад в общее дело Победы в Великой Отечественной войне.

Ваша жизнь – пример для всех нас. Гордимся тем, что в Крыму живут такие невероятные, крепкие духом люди. Будьте здоровы вы и здоровья вашим близким! Спасибо, что вы у нас есть, – сказал Глава Крыма.

В обеих беседах Сергей Аксёнов подчеркнул готовность органов власти оказывать фронтовикам всяческое содействие по любым направлениям.

Наши ветераны – золотой фонд нации. Это люди, которые вынесли на своих плечах тяготы военного времени, завоевали Великую Победу, внесли огромный неоценимый вклад в развитие нашей страны. Мы в неоплатном долгу перед ними, – акцентировал Глава республики.

В ответ Иван Евтушенко и Владимир Осипов поблагодарили Главу Крыма за поздравления и внимание.

СПРАВКА:

Иван Семенович Евтушенко родился 28 августа 1925 года в селе Комиссаровка Днепропетровской области. Детство и юношество прошли в Симферополе, где он пережил оккупацию. В апреле 1944 года был призван в ряды Красной армии. В составе 561 стрелкового полка 91 стрелковой Мелитопольской Краснознаменной дивизии принял участие в освобождении Севастополя. Боевой путь продолжил в Прибалтике, где получил ранение в ногу. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями Жукова и «За отвагу».

Владимир Михайлович Осипов родился 28 августа 1925 года в Тверской области. Партизан 8 Калининской и 3 Ленинградской партизанских бригад, участвовал в боевых действиях на Ленинградском и Прибалтийском фронтах в 1942–1945 годах. Оставался в армии до 1950 года. Отличник народного образования, заслуженный учитель Украинской ССР. За достигнутые успехи в обучении и патриотическом воспитании учащихся награжден Орденом Трудового Красного Знамени.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым